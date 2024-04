E' primavera ma sembra inverno: in casa si possono accendere i riscaldamenti?

E' primavera ma non c'è il sole e le temperature sono quasi più simili a quelle invernali. Ma è possibile accendere i riscaldamenti in casa? A rispondere al quesito (e al dubbio che è venuto anche a tanti cittadini monzesi desiderosi di scaldare i locali delle proprie abitazioni per qualche ora) è stato lo stesso comune di Monza che ha precisato cosa prevede il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 art. 4 che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

"A seguito del brusco calo delle temperature negli ultimi giorni si ricorda che la normativa in vigore consente l'accensione degli impianti fino a un massimo di sette ore giornaliere, anche dopo la data di fine stagione termica 2023/2024 fissata per l'8 aprile 2024" spiegano dal municipio.

Le previsioni

Cielo grigio, pioggia e freddo. Un tris decisamente invernale nonostante sia praticamente fine aprile. È quello che succederà a Monza nei prossimi giorni secondo le previsioni di 3Bmeteo. Tutto merito di “un flusso di correnti di aria artica marittima continuerà senza indugio ad affluire verso l'Europa centro occidentale alimentando sistemi depressionari secondari”, ha puntualizzato Carlo Migliore, esperto del portale meteo.

Una configurazione di stampo tipicamente invernale che “oltre a portare maltempo farà scendere ulteriormente le temperature abbassando la quota delle nevicate fino a livelli insoliti per il periodo”, ha precisato Migliore. Il maltempo proseguirà nella giornata di martedì, mentre un timido sole dovrebbe affacciarsi nella giornata di mercoledì. Le previsioni per il 25 aprile, invece, sono decisamente più complicate: “E' superfluo specificare data la natura estremamente complessa di questa dinamica atmosferica che l'evoluzione pur restando valida nelle sue linee generali potrà cambiare a livello di dettaglio nel corso dei prossimi aggiornamenti”, ha sottolineato il meteorologo.