Andrea, il funambolo che camminerà su un filo a 140 metri di altezza tra i grattacieli di Milano

Evidentemente non soffre di vertigini Andrea Loreni, il funambolo che il prossimo 26 maggio percorrerà i 205 metri che separano il Bosco Verticale dalla Torre Unicredit a 140 metri d'altezza.

Una straordinaria impresa che ricalca quella di Philippe Petit nel 1974 tra le Torri Gemelle di New York e che è stata organizzata per inaugurare Bam Circus, il festival internazionale di arte circense (completamente gratis) che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Il festival è stato ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam, Fondazione Riccardo Catella. La traversata funambolica inizierà alle 20 e sarà visibile da ogni punto del parco sia in streaming.

Chi è Andrea Loreni

"Nato nel 1975 a Torino, laureato in filosofia teoretica, Andrea Loreni è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. Nel 1997 inizia a fare teatro di strada, mosso dalla necessità di incontrare un tipo di verità altra da quella logica e speculativa proposta del pensiero filosofico occidentale. Dal 2006 si dedica alle camminate su cavo a grandi altezze e grazie al cavo alto ha avuto modo di sperimentare quel tipo di verità. L’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti lo ha avvicinato alla pratica della meditazione Zen che ha approfondito al monastero Sogen-Ji a Okayama in Giappone, sotto la guida di Shodo Harada Roshi. Nel suo percorso di ricerca, Andrea unisce lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale" si legge nella bio ufficiale sul suo sito.

Ha camminato sopra l’acqua o immerso nel verde delle montagne, per il cinema e la televisione, in piano e in pendenza, in silenzio o accompagnato da suoni che hanno vibrato insieme alla corda. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone. E ora anche a Milano. Magari, in futuro, anche a Monza.