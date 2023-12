In Duomo a Monza l'addio al maestro di eleganza Lorenzo Riva

Un lungo applauso in piazza del Duomo ha accolto, nel pomeriggio di martedì 19 dicembre, il feretro dello stilista monzese Lorenzo Riva, morto sabato all'ospedale San Gerardo a 85 anni.

La salma, in una cassa ricoperta di fiori bianchi (lo stesso colore col quale è sempre stato solito vestirsi), è entrata nella basilica cittadina scortata dai valletti in livrea e dalla folla di parenti e amici che hanno voluto accompagnarlo per l'ultimo saluto. Sui banchi a pregare per il couturier l'amico di una vita e socio Luigi Valietti, i nipoti dello stilista, il sindaco Paolo Pilotto, l'amica e storica prima mannequin dello stilista Daniela Ruffini, l'amica giornalista Nella, ex redattrice di Vogue, l'ex sindaco Rosella Panzeri e anche la consigliera Martina Sassoli. Tante anche le donne di Monza che negli anni hanno indossato le sue creazioni e ancora quelle che hanno lavorato fianco a fianco con lui nell'atelier di via Carlo Alberto. Come per esempio la ben nota Marisa, con lui per ben 26 anni, e che a MonzaToday ha voluto riassumerne la figura con una sola parola: "Adorabile".

Sull'altare, dove ai piedi è stato posto il gonfalone comunale, l'omelia di monsignor Silvano Provasi: "Lorenzo ha dato valore alla nostra città attraverso una professione legata alla bellezza. Una bellezza che creava con le mani ma che ancora prima custodiva nel suo cuore, con atti di generosità fatti nel silenzio. La sua perdita oggi non è assenza ma nuova presenza. Se il nostro corpo si consuma, infatti, non si consuma però quel che si è costruito in vita. E quello che ha costruito Lorenzo non si consumerà perché frutto di impegno, passione e dedizione. Ha regalato lustro alla sua Monza che tanto amava. Altresì, con le nostre mani oggi non possiamo più abbracciarlo ma possiamo pregare con lui. Che ora è nella dimora eterna e ci indica dove dobbiamo volgere lo sguardo". L'omaggio allo stilista anche durante la preghiera dei fedeli, letta dall'attrice monzese Annina Pennati, sua grande amica, perché "la Monza tanto cara a Lorenzo possa continuare a rifulgere la bellezza". E poi quello all'amico Luigi, detto Lu, "suo compagno di gioie e dolori nella quotidianità", colui che fino all'ultimo gli è stato vicino in maniera indefessa, "perché possa trovare il conforto".

Proprio l'attrice, a MonzaToday, ha raccontato un aneddoto legato alle creazioni del maestro monzese: "Lo incontravo spesso al seduto al tavolino del bar Moderno - ha spiegato - Gli passavo davanti, vestita con alcune delle sue creazioni più iconiche (già indossate da un'altra storica cliente, Carolina Bernardi Galliano). Ecco che i suoi occhi subito si caricavano di emozione. E mi diceva che ero bellissima. Con Lorenzo perdiamo un grande stilista ma soprattutto una grande persona". Entusiasta, ironico e soprattutto capace di mettere a proprio agio le persone. Così, fuori dalla basilica, lo hanno ricordato il nipote Giuseppe e molti altri parenti e amici.

Ad accompagnare infine il feretro dello stilista la musica dello sceneggiato "Lungo il fiume e sull'acqua", poliziesco italiano del '73. Dietro le mises sofisticate delle donne e gli occhiali da sole tante lacrime. A ricordare il grande maestro di eleganza che vestiva di bianco. Che ora, alla città e non solo, mancherà.