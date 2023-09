A Monza l'ultimo saluto al carabiniere scomparso a 42 anni

Silenzio, commozione e la preghiera del carabiniere hanno accompagnato mercoledì mattina, 20 settembre, alle 9 nella chiesa del quartiere San Rocco, la salma di Alfredo Torelli, il carabiniere di 42 anni scomparso tragicamente nella giornata di giovedì 14 settembre.

In servizio al Terzo Raggimento di Milano, originario di Napoli, il carabiniere viveva a Monza, dove era molto conosciuto. Il dramma mercoledì mattina, a Bresso, nell'hub migranti in via Clerici, dove prestava servizio.

Tanti gli amici e i superiori e i colleghi dell'Arma che sui banchi della chiesa sono venuti a porgergli l'ultimo saluto e si sono stretti con cordoglio al dolore della famiglia - a favore della quale è stata istituita una raccolta fondi - in un clima di grande commozione generale. Al termine della cerimonia funebre, sul piazzale antistante la chiesa, l'addio al carabiniere si è accompagnato al lancio di palloncini bianchi, fatti volare in cielo. La salma sarà trasferita poi in provincia di Napoli per la sepoltura.