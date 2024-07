È stata fissata la data dei funerali di Fabio Castelli, il direttore della scuola morto nell'incidente di viale Battisti

È stata fissata la data dei funerali di Fabio Castelli, il direttore amministrativo delle Scuole San Biagio morto nell'incidente di venerdì 5 luglio in viale Cesare Battisti. Si terrà venerdì 12 luglio alle 14.30 nella chiesa di San Biagio in via Prina.

A riferirlo è il parroco monsignor Umberto Oltolini, che presiederà la cerimonia funebre la quale con tutta probabilità sarà concelebrata anche dagli altri sacerdoti della comunità pastorale. Dalle 11 è stata anche prevista la possibilità di fare visita alla salma presso l'Aula Salvioni della scuola parrocchiale sanbiagina, in Via Manara 34.

Tantissime sono state in questi giorni le manifestazioni di cordoglio e vicinanza espresse alla famiglia del direttore da parte dei monzesi. Sul luogo dell'incidente una profusione di fiori, centinaia i messaggi sui social, ed è stato lo stesso sindaco Paolo Pilotto ad aprire la carovana di centauri che sabato pomeriggio ha voluto raggiungere il luogo del sinistro per ricordare le due vittime del tragico incidente. Insieme a Castelli a perdere la vita è stato infatti anche Manuel Montella.

Grande partecipazione è attesa ora per le esequie di venerdì.