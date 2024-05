I funerali di Giuseppe Rallo, il giovane brianzolo morto sulla Rho - Monza

Sono stati fissati per domani, giovedì 9 maggio, alle 15, a Limbiate, i funerali di Giuseppe Rallo, il 26enne brianzolo morto nell'incidente stradale Paderno Dugnano, all'altezza dello svincolo della Rho-Monza e della Comasina.

La funzione religiosa sarà celebrata nella chiesa Sacro Cuore, in maniera intima e alla presenza dei genitori, dei fratello e della sorella, e degli amici. Al temine della funzione il corpo di Giuseppe verrà tumulato nel cimitero di Pinzano.

Originario di Limbiate, la mattina di domenica 5 maggio, per cause da accertare, Giuseppe in sella alla sua moto è andato a sbattere contro il guard-rail all'altezza dello svincolo Rho - Monza, perdendo il controllo del mezzo. Nonostante i soccorsi per lui non c'è stato più niente da fare: i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi ed è morto.