Duomo gremito per l'ultimo saluto a Pietro Mazzo: sulla bara rose bianche e rosse e il gagliardetto dell'Inter

È riuscito a riempiere il Duomo di Monza in questa calda mattinata di fine primavera. Erano tantissimi gli amici, i politici, gli atleti che questa mattina, mercoledì 19 giugno, hanno partecipato ai funerali di Pietro Mazzo, 94 anni, l’ultimo signore dello sport semplice e vero come in molti lo hanno ricordato fuori dalla chiesa.

Chi c'era

Alle 10.15 l’arrivo della bara coperta da un tappeto di rose bianche e rosse, a simboleggiare l’amore per l’AC Monza di cui il figlio Roberto è componente del Cda. E sulla bara anche il gagliardetto della sua Inter, quello con la doppia stella conquistata pochi mesi fa che Pietro Mazzo, tifosissimo di quella che lui stesso definiva l’Internazionale, era riuscito a festeggiare. Fuori dalla chiesa tante corone di fiori a dimostrazione della stima e del grande operato che l’imprenditore con il pallino della sport era riuscito a raccogliere: la corona della Curva Pieri, della famiglia Ciceri e della famiglia Ceraso, dell’Ussmb che aveva fondato nel 1976 ideando nel frattempo il Festival dello Sport., degli Amici dell'Autodromo e del Parco di cui è stato presidente. All’interno del Duomo i labari del Comune di Monza (Pietro Mazzo nel 2002 era stato insignito del Giovannino d’oro), del Panathlon, del Pedale Monzese, dell’Usssmb e quello dell’Ac Monza segnato a lutto. Tanti anche i politici presenti dell’attuale e delle passate amministrazioni: il consigliere Dario Allevi grande amico di Pietro Mazzo, e i colleghi di banco Andrea Arbizzoni, Pier Franco Maffè, Massimiliano Longo, Marco Monguzzi, Sergio Visconti; l’assessore allo Sport Viviana Guidetti e il precedessore Silvano Appiani. C’era anche l’ex sindaco Roberto Scanagatti.

Le parole di monsignor Provasi

Tanti i volti dello sport dilettantistico, ma non solo, che erano presenti, soprattutto delle vecchie generazioni che con Pietro Mazzo hanno condiviso quel sogno di educare e far crescere attraverso lo sport. In prima fila i figli Mauro e Roberto che dal papà hanno ereditato la passione per lo sport, ma anche l’attenzione ai più deboli. A celebrare la messa monsignor Silvano Provasi che ha ricordato il grande operato di Pietro Mazzo in città. Del fondatore della Cantalupo calcio per allontanare i ragazzi dai pericoli della strada; del senso dello sport come strumento educativo. “Continuiamo lungo la sua missione di rendere Monza una città più ospitale e aperta”, ha ricordato.

Il ricordo di Dario Allevi

Al termine della Messa a prendere la parola è stato l’ex sindaco Dario Allevi. È stato lo stesso Pietro Mazzo a chiedere ai figli che quel giorno, se qualcuno doveva ricordarlo, avrebbe voluto che fosse stato Dario Allevi. L’ex sindaco, visibilmente commosso, ha ricordato la lunga amicizia che lo legava a Mazzo. “Sei stato un esempio di forza e di coraggio – ha ricordato -. Ti vedevo come un highlander. Per me sei stato un punto di riferimento per i tuoi saggi consigli. Eri un signore di altri tempi difensore dello sport, dell’autodromo e dei più fragili tanto da accogliere e sostenere la squadra dell’Arcobaleno down. Eri un imprenditore di successo, ma eri soprattutto un maestro, proprio come così ti ha definito Giovanni Malagò. Ti sei battuto come un leone per il nostro territorio e per la nostra provincia”. Poi il ricordo personale delle partire del Monza viste insieme allo stadio. Ci hai insegnato che tutto nasce dal cuore e che senza sentimento non si realizzano i sogni”. Il feretro di Pietro Mazzo è poi partito alla volta di Zeme Lomellina, in provincia di Pavia, dove verrà tumulato al fianco dell’amata moglie.