Una settimana dedicata ai funghi tra laboratori, passeggiate e naturalmente degustazioni

Si stima che ne esistano circa 1 milione di specie al mondo, hanno un cappello e, in alcuni casi, possono essere velenosi, quindi è bene conoscerli per saperli apprezzare. Questo lo spirito alla base della 18esima edizione di Fungolandia di Altobrembo:da sabato 2 settembre a domenica 10 settembre, in programmanove giorni di iniziative per grandi e piccini immerse nella natura e nei borghi storici dell’Alta Valle Brembana. Il fitto calendario di eventi pensato per far scoprire sapori, flora etradizioni del territorio a partecipanti di tutte le età prevede escursioni quotidiane alla scoperta del mondo dei funghi, e l’allestimento della mostra micologica“I funghi della Valle Brembana”. Ma non solo.

Il 2 settembre a Olmo al Brembo inaugurazione della mostra e attività per famiglie, il concerto in quota Sinfonie del tramonto e lo Spettacolo del fuoco. Il 3 settembre, l’'Ape-ritivo presso l’azienda agricola La Contea, l’attività didattica Gli uccelli del nostro territorio organizzata in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche, il laboratorio di cucina Cuciniamo i funghi, l’esperienza di Forest Therapy per riscoprire sé stessi nel bosco e l’attività Mugnaio per un giorno.

Il 4 settembre la passeggiata alla scoperta delle architetture dell’Alta Valle Brembana e la proiezione cinematograficaserale sotto l’antica via porticata di Averara. In programma per martedì 5 settembre letture di fiabe e racconti nel bosco e una serata dedicata a I suoni della natura. Giro di boa, mercoledì 6 settembre,con l’iniziativa culturale 'Porte aperte sull’arteì a Ornica e l’Happy Fungo, aperitivo sotto la via porticata ad Averara. Giovedì 7 settembre, giornata a Cantedoldo con la passeggiata e la partecipazione alla mungitura prima, e la cena al rifugio Cantedoldo e rientro in notturna poi.

A inaugurare il weekend, l'8 settembre, la passeggiata culturale con 'Le terre dei Baschenis' e lo 'Spettacolo del fuoco'. Il 9 settembre si parte con l’escursione geologica a Piazzatorre a cura della geologa Stefania Cabassi, si prosegue nel pomeriggio a Olmo al Brembo con il mercatino nel centro storic” e con il duplice appuntamento serale con gli spettacoli teatrale e piro-musicale.

Domenica 10 settembre, chiudono Fungolandia il concerto“Sinfonie dell’alba” ai Piani dell’Avaro, seguito dalla colazione in rifugio, l’escursione con corso base di fotografia con accompagnatore professionista, attività, laboratori, spettacoli,premiazione dei concorsi e chiusura ufficiale della rassegna. Per consultare il programma completo di orari ed eventuali costi di partecipazione si rimanda al sitowww.fungolandia.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 348 1842781 o info@altobrembo.it.