Non si può... ma si fanno lo stesso: lo strano caso dei fuochi d'artificio a Monza

Almeno in teoria, e vista anche le scelte portate avanti dalla giunta Pilotto (che li ha soppressi anche in occasione della Sagra di san Giovanni) per regioni legate alla tutela dell'aria e al benessere degli animali, la questione fuochi d'artificio a Monza sembrerebbe ormai alquanto desueta. Troppo costosi, troppo inquinanti, e troppo pericolosi. A ben vedere, però, parrebbe invece che l'arte pirotecnica in città sia ancora piuttosto diffusa. E che, divieti a parte, a praticarla siano ancora in molti.

Continuano infatti a susseguirsi, sulle pagine social locali, le segnalazioni dei cittadini in merito all'uso indiscriminato (e senza alcun controllo) di notte dei fuochi d'artificio un po' in tutti i quartieri. L'ultima, sulla pagine Facebook di Sei di Monza se, da parte di una residente del quartiere Libertà che nella serata di martedì 4 luglio ha postato le immagini riprese col cellulare dal suo balcone di casa di uno spettacolo pirotecnico. Avvenuto per strada, a pochi metri dalla sua abitazione. Con tutta probabilità in zona via Lecco. "Sono fuochi artificiali veri, e di quelli professionali - si legge nel post - Qualcuno sa cosa si festeggia?". Immediate la risposte degli altri utenti (alcune amaramente ironiche) dalle quali si evince come il fenomeno, in città, sia fra quelli da considerarsi all'ordine del giorno. "...E magari poi sono quelli che scrivono di non farli a Monza alla festa del patrono perché si spaventano gli animali, oppure perché inquinano...." il commento piccato di un altro cittadino, evidentemente allacciandosi alle polemiche sorte con l'annullamento da parte dell'amministrazione dei tradizionali fuochi d'artificio in occasione della festa patronale del 24 giugno. E che hanno diviso ambientalisti e sostenitori dei fuochi, fra cui anche l'opposizione in consiglio comunale.

Nonostante i divieti, dunque, da settimane le segnalazioni in merito non cessano. Ancora la scorsa settimana, in via De Gradi, in pieno centro storico, i residenti per esempio sono stati svegliati d'improvviso intorno all'una perché qualcuno, in strada, aveva fatto esplodere i fuochi. Un gesto molto pericoloso. Non solo perché i fuochi sono stati fatti esplodere e poi lasciati incustoditi. Alcuni residenti, infatti, hanno poi lamentato di essersi trovati le stanze di casa invase completamente dal fumo generato da questi.

Insomma, non si può... ma si fanno lo stesso. Anzi di più. Alla faccia della regole e della sicurezza.