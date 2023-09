Il quartiere dove si continuano a sparare fuochi d'artificio e petardi: il caso finisce in consiglio comunale

Festeggiamenti rumorosi nel rione Amati: musica a tutto volume, petardi e fuochi d’artificio con i residenti che, esasperati, continuano a contattare le forze dell’ordine. Ma ad oggi il disagio non è stato risolto. Succede a Monza, nel quartiere Amati e il problema – che riguarda un locale del quartiere – è finito anche sui banchi del consiglio comunale. A denunciare il fatto all’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia è stato il consigliere di minoranza Francesco Cirillo (Gruppo Misto) che ha raccolto le lamentele dei residenti.

“Il problema è soprattutto nel fine settimana - ha spiegato -. Quando vengono organizzate serate di karaoke che proseguono fino a notte inoltrata. Ma non solo: soprattutto in occasione delle feste vengono anche sparati petardi e fuochi d’artificio”.

I residenti sono esasperati, non solo per il sonno mancato, ma anche per possibili incendi che potrebbero scatenarsi con petardi e giochi pirotecnici. “Vengono sparati proprio a ridosso dei condomini”, ha spiegato Cirillo.