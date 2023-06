"Rivogliamo i fuochi di San Giovanni": al via la raccolta firme per il ritorno alla tradizione

Sera di San Giovanni senza fuochi d’artificio, sostituiti da uno spettacolo di mangiafuoco che, però, dai commenti sui social non avrebbe riscosso lo stesso entusiasmo. Così che a Monza Forza Italia scende in piazza con due banchetti con una petizione affinché il prossimo anno venga ripristinato lo spettacolo pirotecnico. Un evento che – come ribadito dall’amministrazione – non è stato organizzato per motivi economici e per sensibilità ambientale. In aula il capogruppo azzurro Massimiliano Longo aveva già annunciato la petizione. Confermata poi da una nota ufficiale del Coordinamento cittadino di Forza Italia che nei prossimi giorni scenderà in piazza per raccogliere le firme: giovedì 29 giugno in largo IV Novembre (zona mercato) e sabato 1 luglio in Piazza San Paolo.

“Il sindaco Paolo Pilotto ha motivato questo provvedimento per risparmiare risorse finanziarie ed evitare di arrecare disturbo agli animali presenti nel Parco e nei quartieri adiacenti – si legge nella nota ufficiale degli azzurri -. Forza Italia condanna la decisione presa perché non solo cancella una tradizione della nostra città che si svolgeva da decenni (sospesa solo durante l’emergenza sanitaria per ovvi motivi) e un momento di festa e aggregazione per famiglie, giovani e meno giovani, che si ritrovavano ad assistere ai fuochi di San Giovanni. L’evento, infatti, attirava migliaia di spettatori da fuori Monza, costituendo anche un momento di promozione del territorio”.

Forza Italia denuncia la non ricerca di sponsor per sostenere le spese economiche. “Se la giunta si fosse mossa per tempo – prosegue - avrebbe potuto trovare partner privati che avrebbero potuto partecipare al finanziamento dell’evento, magari arricchendo il pacchetto delle attività da svolgere in occasione della festa patronale”.

Ma anche sul lato ambientalista gli azzurri condannano la scelta di annullare lo spettacolo pirotecnico. “ Le nuove tecnologie oggi mettono a disposizione metodi innovativi per spettacoli che riducono o annullano del tutto il rumore con sistemi di luci biologiche e senza scoppi – conclude la nota -. Insomma l’unico dubbio che abbiamo è se la decisione sia stata presa per incompetenza o per pigrizia. Il risultato non cambia: a rimetterci saranno i cittadini monzesi”. Ai banchetti saranno anche disponibili i moduli per l’iscrizione a Forza Italia, nell’ambito delle “Giornate del Tesseramento” promosse dal movimento politico a livello nazionale.