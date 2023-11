Telecamera, musica e fuochi d'artificio in Duomo: cosa è successo in piazza

Prima in piazza Trento e Trieste, e poi in piazza Duomo. Con tanto di fuochi d'artificio.

Non sono di certo passate inosservate nella serata di sabato 19 novembre, nel centro di Monza, le riprese effettuate per il nuovo videoclip di Blito e Bullet, il duo musicale formato da Marcello Bordin e Nicolò Bartolletti, già protagonisti ad aprile di un altro video musicale, diventato poi virale, girato nei pressi del Ponte dei Leoni in via Vittorio Emanuele con i fumogeni e il rombo di una macchina di grossa cilindrata parcheggiata in mezzo alla strada.

Con tanto di telecamere e regista al seguito, e insieme a un numeroso gruppo di amici e ragazzi, i due rapper hanno infatti dato vita a un altra "rumorosa" e colorata performance musicale che ha occupato prima piazza Trento e Trieste e poi piazza Duomo. Dove, in maniera inattesa, le telecamere hanno immortalato anche lo scoppio di fuochi d'artificio davanti alla basilica che, nell'interpretazione di artisti e regista, sarebbe stato pensato come elemento coreografico per il nuovo pezzo.

Le riprese hanno richiamato una gran folla di persone (fra cui anche tanti bambini con i genitori) incuriosite da quanto stava accadendo. E alcuni, cellulare alla mano, hanno filmato la scena. Stando a quanto hanno riferito alcuni dei presenti l'inaspettata performance musicale, benché chiassosa, non sembrerebbe aver causato problemi di ordine pubblico o interventi delle forze dell'ordine. Resta il mistero, per il momento, su quale sia il titolo della nuova canzone del duo.

Chi sono Blito e Bullet

Entrambi cresciuti nel quartiere Taccona di Muggiò ma monzesi d'adozione, in occasione della presentazione del loro singolo "AirDrop", a maggio, Bordin e Bartolletti avevano raccontato a MonzaToday di essere cresciuti a pane e rap e di intendere la musica quale strumento potentissimo per riscattarsi dai capricci del destino.