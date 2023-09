Dalla bomba della guerra all'Audi col pass falso: cosa è successo al Gp (e non avete visto in tv )

Un Gran Premio iniziato con il botto. Quello di un ordigno bellico inerme fatto brillare in una cava in Brianza dagli artificieri dopo essere stato prelevato e messo in sicurezza in seguito alla segnalazione fatta da alcuni addetti alla manutenzione al lavoro all'interno del parco di Monza. Una scoperta, fatta per caso, mentre erano gli operai al lavoro per rimuovere le piante cadute durante il maltempo in una zona non molto distante dall'autodromo, tra la Tribuna della Roggia e il Serreglio. Un'attività, gestita dalla questura che ha richiesto l'intervento sul posto del nucleo artificeri Carabinieri di Genova, che è stata portata a termine quasi senza che nessuno se ne accorgesse. Senza interferire con la gestione in sicurezza dei flussi di spettatori che di lì a poco avrebbero affollato la FanZone.

Quasi 300mila persone nei tre giorni di manifestazione con 110mila presenze solo nella giornata di domenica, in occasione della gara. Un afflusso importante, con il 97% dei biglietti venduti, che ha richiesto - oltre che mesi di preparazione con tavoli istituzionali coordinati dalla prefettura che hanno visto presenti tutti gli attori coinvolti - anche un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e di squadre specializzate.

Un maxi dispiegamento di uomini e mezzi per vigilare sull'evento e l'arrivo a Monza anche di personale specializzato come disposto dal questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio che ha richiesto la presenza di artificieri, squadre di antisabotaggio, l’utilizzo delle U.O.P.I. della Polizia di Stato e le S.O.S. dei Carabinieri, squadre di primo e pronto intervento, in grado di entrare in azione in qualunque contesto di criticità insieme alle unità cinofile antisabotaggio e team artificieri della polizia di Stato e dei carabinieri.

In autodromo domenica c'erano anche i tiratori scelti e per la prima volta in occasione di un Gran Premio, come richiesto dal questore ed accordato dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato messo in campo il sistema LTE (Long Term Evolution), gestito dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Milano con poliziotti in borghese muniti di telecamerine e cellulari mescolati tra la folla, a monitorare che tutto fosse sotto controllo. E proprio grazie ai controlli messi in campo le forze dell'ordine a Monza sono state evitate alcune situazioni di criticità, investendo in ottica preventiva sul rafforzamento dei controlli e delle attività di osservazione così che non si verificassero episodi di disordine o di microcriminalità. La polizia di Stato nella giornata di domenica in autodromo ha raccolto due denunce: una relativa a un cellulare scomparso con uno spettatore che, dopo aver dimenticato il suo Iphone nel prato, è tornato a cercarlo e non lo ha più trovato e un'altra per il furto di alcuni zaini degli addetti di uno stand di vendita di merchandising. Un uomo poi è stato fermato e bloccato dai poliziotti dopo aver cercato di rubare 530 euro di gadget marchiati Ferrari da uno stand in autodromo. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà e un foglio di via per tre anni dalla città di Monza.

"Abbiamo gestito uno scenario complesso per quanto riguarda la sicurezza perchè si tratta di un grande evento" ha spiegato il questore Marco Odorisio ripercorrendo le fasi di preparazione, di concerto con la prefettura e tutti gli attori coinvolti, e la gestione dei servizi. "Se ieri è andato tutto bene è perchè è stato fatto un grande lavoro di squadra e oggi iniziamo già a lavorare per il Gran Premio del 2024".

"In città sono giunti militari in supporto dal Piemonte, Trentino e dalla Sardegna. A Monza c'erano le unità antisabotaggio, tiratori scelti e SOS. Insomma, tutti quei dispositivi di sicurezza che non si vuole mai utilizzare ma che devono essere presenti ai grandi eventi per garantire sicurezza" ha aggiunto il colonnello Gianfilippo Simoniello, comandante dei carabinieri di Monza e Brianza, illustrando le attività effettuate dall'Arma durante il weekend del Gran Premio. "Abbiamo potenziato i servizi in abiti civili sui transfer e sulle navette dirette in autodromo con finalità antiborseggio e i controlli nei parcheggi con finalità antipredatorie". Poche le denunce presentate presso le caserme dell'Arma da chi è stato in città in questi giorni: "numeri esigui rispetto alla massa di afflusso" ha precisato il colonnello Gianfilippo SImoniello.

Un episodio però c'è stato: una coppia di turisti francesi giunti in città per il Gp non ha più trovato la sua auto. I ladri l'avevano portata via riuscendo a disattivare il sistema di allarme tramite un apparechio con un sistema informatico che ha interferito con i sensori di parcheggio del mezzo.

In autodromo domenica mattina poi si è presentato anche un uomo, a bordo di un'Audi A7 che esibendo un pass ha tentato di entrare all'interno delle aree. Ma era falso. E' stato subito fermato dagli agenti della polizia locale e denunciato. Il personale della polizia locale di Monza invece nella tre giorni del Gran Premio ha fermato e sanzionato due persone che, nei pressi del parco stavano cercando di vendere abusivamente dei biglietti per la gara in violazione del regolamento previsto dall'ordinanza comunale. Sempre in autodromo la guardia di finanza ha sequestrato alcune bandiere contraffate che venivano vendute al pubblico ed è scattata una denuncia.

E mentre la pista dell'autodromo a fine gara veniva invasa da migliaia di spettatori per i festeggiamenti, nonostante i numeri imponenti, con oltre 100mila presenze in una giornata, intorno alle 20.30 la città di Monza era tornata la stessa di sempre. Con la stazione e le strade tornate alla normalità dopo il passaggio della carica dei trecentomila della Formula Uno nei tre giorni del weekend di gara.