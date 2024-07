L'ex caserma cambia volto: domani sarà firmato il protocollo d'intesa per il futuro della ex IV Novembre

Un tempo aveva ospitato i militari, nel prossimo futuro ospiterà gli studenti. Verrà firmato domani, mercoledì 24 luglio alle 15, al Pirellone il protocollo d’intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione dell'ex caserma IV Novembre di Monza. Una firma importante che arriva dopo quasi vent'anni di progetti. Una firma che vedrà riuniti attorno al tavolo l’assessore regionale all’Università e Innovazione, Alessandro Fermi, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, la rettrice dell’Università Bicocca, Giovanna Iannantuoni, e il direttore dell’Agenzia del Demanio della Lombardia, Massimiliano Iannelli.

In quell'area verranno infatti realizzate residenze e alloggi per gli studenti fuori sede. Un'area che verrà così riqualificata e che offrirà una risposta alla crescente domanda di alloggi da parte degli studenti fuori sede iscritti alle Università, in primo luogo l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia che ha sede nella vicina via Cadore. In futuro, quando verrà realizzata anche la fermata della metropolitna % proprio in concomitanza dell'ara verrà predisporre un nuovo parcheggio di corrispondenza con la futura stazione della linea lilla. Sulla base della nuova Intesa la Regione potrà inoltre realizzare in zona Ospedale nuovo un parcheggio per i dipendenti, che alleggerirà la pressione del traffico nella zona.

“Stiamo lavorando pensando al futuro di Monza, dedicando una particolare attenzione alle aree pubbliche della città e alla loro capacità di offrire servizi” - aveva spiegato mesi fa il sindaco Paolo Pilotto, quando aveva annunciato il progetto - Intercettare e prevedere attuali e nuovi bisogni, formulare anche insieme ad altre Istituzioni soluzioni sostenibili innovative, in grado di rafforzare le relazioni tra spazi aperti e strutture di servizio, è uno degli obiettivi principali dell'amministrazione”.

L’Agenzia del Demanio si occuperà dei nuovi edifici dedicati agli studenti e potrà inoltre realizzare, in quella stessa area o in altra da permutare eventualmente con il comune, la sede della Guardia di Finanza provinciale. Il precedente accordo prevedeva che fosse il comune ad avere l’onere di costruire la caserma delle fiamme gialle e nuova sede della Agenzia delle Entrate, mentre con il nuovo protocollo di intesa le due opere, dal valore complessivo superiore ai 20 milioni di euro, non sono più a carico del Comune ma saranno realizzate dal Demanio. Per la caserma su parte dell’area del Polo Istituzionale o su altra area da individuare, per Agenzia delle Entrate mediante la individuazione di una idonea struttura all’interno della città. Il protocollo, della durata di un anno, prevede anche la costituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti delle parti sottoscrittrici, e di una cabina di regia presieduta dall’Agenzia del Demanio per coordinare la collaborazione "istituzionale e una efficace azione integrata.