L'ex fabbrica che rinasce con case, negozi, verde e un polo formativo

Da ex area dismessa a fiore all'occhiello della città. Da fabbrica dove sono stati impiegati migliaia di lavoratori a un nuovo polo residenziale dove, accanto alle case, ci sono anche negozi e un polo formativo. Da area ormai degrada spesso ricettacolo di persone dedite ad attività illecite a luogo di aggregazione e di residenza per le famiglie, e di formazione per gli studenti.

Il progetto

Ecco come sarà la nuova area ex Snia di Cesano Maderno. Il progetto è stato illustrato mercoledì mattina durante una conferenza stampa. Il progetto prevede un recupero di quello che per anni è stato un importante polo industriale (l’insediamento chimico Snia Fibre) e la sua trasformazione in un 'quartiere' parte integrante della città. Verranno recuperati gli edifici esistenti di interesse storico e architettonico che verranno trasformati in negozi, ristoranti o comunque locali destinati al servizio dei residenti. Verranno inoltre costruite nuove case in un quartiere dove non mancherà comunque il verde. Una grande area residenziale (ma anche commerciale e formativa) che si estenderà su una superficie totale di 86.100 mq, con la previsione di 25 mila mq di superficie lorda residenziale (esclusa quella relativa agli edifici di rilevanza architettonica già esistenti e che verranno recuperati). È previsto che parte dei 25.000 mq possa essere destinata a servizi commerciali e che almeno il 10% delle nuove residenze, venga destinata ad edilizia convenzionata. È inoltre attesa la cessione gratuita al comune di Cesano Maderno dell’area delle ex baracche al di fuori del perimetro del comparto per una superficie pari a 24.220 mq.

Polo formativo

Tra le chicche della nuova area Snia la realizzazione di un polo formativo. Lo stabile - noto con il soprannome di 'nave' - verrà ristrutturato e ceduto gratuitamente al comune. L’edificio ospiterà un nuovo polo formativo. Una scelta che rimanda alla vocazione industriale del luogo e che potrà attrarre sull’area, insieme agli studenti, anche nuove attività commerciali. Il simbolo della rinascita e della rivitalizzazione di un luogo che ha significato molto per l’identità e la storia cesanese. Lì dove un tempo c'erano reparti e settori produttivi adesso ci sarà spazio anche per il verde con un grande parco pubblico aperto al quartiere.

"La rinascita"

"Naturalmente sarà valutata la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viabilistica e, inoltre, in sede di pianificazione attuativa l’intervento sarà sottoposto ai necessari piani di indagine ambientale dato che riguarda il riuso di suoli originariamente destinati ad attività produttive, considerata anche la presenza di pozzi pubblici", spiega il comune nella nota ufficiale. “Siamo di fronte ad una grande opportunità - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca - considerate le potenzialità dell’area ex Snia. L'amministrazione ha la responsabilità della regia dell’intervento e il ruolo di facilitatore rispetto alle azioni da intraprendere. Con la giunta abbiamo previsto una novità importante rispetto a quanto contenuto nel PGT e cioè la realizzazione di un polo formativo all’interno della “nave” che sarà ristrutturata e restituita alla città. Scommettiamo sul futuro della città e sui giovani. Attiveremo collaborazioni prestigiose. Cesano deve tornare ad essere un luogo di innovazione e di creazione di benessere”.

“Stiamo avviando - aggiunge l'assessore all’Urbanistica e Rigenerazione UrbanaM assimiliano Bevacqua - un percorso sfidante, ma che sono sicuro potrà consentire il rilancio di un’area e di un quartiere che attende questo intervento da vent’anni. Non senza emozione oggi mi trovo a presentarne il percorso di trasformazione, che potrà restituire a tutti i cittadini un pezzo di territorio che ha fatto la nostra storia, con nuovi servizi e punti di interesse".

Il progetto sarà presentato alla cittadinanza il 28 ottobre, con un'assemblea pubblica alle 21 al centro anziani del quartiere Snia