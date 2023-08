Gaia Grimoldi, la miss che vuole far conoscere al mondo le bellezze di Monza

Un metro e settantadue di altezza, occhi e capelli castani e il sogno di sfilare per le più importanti settimane della moda. Gaia Grimoldi, 18enne di Brugherio e già Miss Principessa d'Europa a 16 anni e Miss Mascotte sempre nell'ambito del concorso Miss Italia Lombardia lo scorso anno, adesso si candida anche come Miss Social. E per farlo ha scelto di celebrare la bellezza della sua città, Monza, in un video.

La giovane campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, sport in cui ha vinto ben tre volte il titolo regionale (nel 2017, nel 2021 e nel 2022), ha girato un video di un minuto in cui presenta alcuni dei luoghi simbolo del capoluogo brianzolo. Dalla Reggia di Monza al Duomo per finire con un aperitivo nella splendid avia Bergamo.

"Ciao ragazzi, sono Gaia Grimoldi e oggi mi candido per Miss Italia racconta l'Italia per la regione Lombardia. Mi trovo a Monza e voglio darvi qualche buon motivo per dimostrarvi che la mia città è il mix perfetto tra cultura, natura, divertimento e svago" annuncia nel video. Prima tappa la Villa Reale poi l'Arengario che definisce "uno dei luoghi di maggiore interesse della città" e una tappa shopping nel centro storico: "bello curato tra piazze e monumenti. Immancabile un passaggio dal Duomo "nella sua raffinatezza e finezza" definito anche "luogo instagrammabile". Poi la merenda sul ponte dei Leoni e l'aperitivo in via Bergamo. "Spero di averbi convinto a visitare questa bellissima città" conclude la miss.

“Oggi vi ho mostrato un pezzettino della mia città, Monza. Ci sarebbero veramente tante altre cose da raccontare, tra cui l’autodromo dove si svolge il Formula 1 Gran premio d’Italia o altre piazze e monumenti. Direi che questa sarà l’occasione giusta per venire a scoprirla ancora di più” ha scritto prima di concludere: “Farete il tifo per me? Spero di sì" ha scritto a corredo del post sui social. Gaia Grimoldi si è posizionata al secondo posto nelle finali regionali di Miss Lombardia la cui finale è in calendario per settembre.