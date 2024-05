Gaia e Vittorio i due brianzoli finiti in tv

A vederla in tv, impegnata tra fornelli e a destreggiarsi tra le regole del bon ton, sono stati davvero in tanti. Incuriositi dal vederla nell'insolita veste di brava padrona di casa. Si parla di Gaia Carretta, 46 enne candidata sindaco di Villasanta per le elezioni dell'8 e 9 giugno, inattesa ospite di "Cortesie per gli ospti", il programma di cucina e intrattenimento in onda su Real Time che in ogni puntata vede due coppie di concorrenti che si sfidano sotto l'attenta osservazione della giuria formata dall'esperta di bon ton Csaba dalla Zorza, dallo chef Roberto Valbuzzi e dall'influencer e interior design Tommaso Zorzi.

Gaia è stata contatta dalla redazione del programma per partecipare al game show e ha deciso di accettare. Portando con sè Vittorio Cazzaniga, 56enne architetto e suo grande amico.

Una scelta, quella di Gaia, nemmeno troppo insolita: lei tra i fornelli ci è letteralmente cresciuta giacché la madre, a Verona (sua città natale), gestiva un ristorante. A sfidare Gaia e Roberto sono stati Marina e Filippo. Nel programma il compito di entrambe le coppie è quello di ospitare all’interno della propria abitazione gli sfidanti e i tre giudici che hanno il compito di osservare e dare il loro parere su ospitalità, galateo, e preparazione di varie pietanze. Le due squadre competono dunque ideando e preparando un menù e dandogli un nome, dividendo le portate tra aperitivo, primo, secondo e dolce.

Gaia e Vittorio hanno entusiasmato i giudici con il menù "Rivoluzione": "Abbiamo scelto di preparare un pinzimonio, la zuppa di cipolle per omaggiare il periodo legato alla rivoluzione francese, il brasato, piatto legato alla guerra d'indipendenza irlandese, e un tiramisù - ha spiegato alla redazione di MonzaToday - E non poteva essere altrimenti: io e Vittorio siamo abituati a combattere e ci siamo conosciuti proprio grazie a una 'battaglia' a favore di una scuola".

Nonostante i buoni propositi e il grande impegno di Gaia e Vittorio alla fine però a vincere la gara sono stati Marina e Filippo con il punteggio di 20,5 punti contro 20. Solo mezzo punto. Guadagnato dalla coppia di avversari grazie a un'elegantissima casa simile a un cottage inglese che non avrebbe potuto non ammaliare l'influencer Zorzi. "È stata una bella sfida, comunque sia andata a finire - ha concluso la candidata sindaco - E riguardando il programma, nonostante la mia titubanza iniziale, devo dire che mi sono pure piaciuta".