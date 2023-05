Napoli e la sua "cazzimma" diventano arte a Monza

Il Napoli è da poche settimane campione d’Italia e i festeggiamenti per il suo terzo scudetto ormai non si contano più. Nelle città del mondo e pure sui social, dove l'hastag Napoli è stato usato miliardi di volte, ed è in continua ascesa, insieme all'hastag "cazzimma", neologismo ormai divenuto un vero e proprio must, soprattutto fra i giovani.

Di qui, l'idea dell'esposizione che in questi giorni è stata allestita nella Galleria Casati, la galleria d'arte contemporanea di via Carlo Alberto a Monza condotta da Luca Manganiello. Sull'onda dell’energia trasmessa da tutto questo entusiasmo infatti nello spazio espositivo monzese vengono ospitate le opere di Cupydo, l’artista emergente ma già noto per l'inconfondibile passamontagna giallo. Controverso, trasgressivo e provocatore, le sue opere hanno inizialmente rivoluzionato il mercato della crypto arte, dividendo o entusiasmando pubblico e critica perché poggiate sull’equilibrio sottilissimo tra realtà, finzione e provocazione (un mix che gli ha donato fama e riconoscibilità sul palcoscenico dell’arte contemporanea) e dunque non sempre di facile comprensione. Grazie alle nuovissima collezione esposta in via Carlo Alberto, "Cazzimma bomb", per la prima volta in assoluto il termine "cazzimma" entra appunto a far parte dell’arte contemporanea. Facendo della città di Teodolinda la culla delle nuove tendenze artistiche contemporanee.

"Cazzimma è un’espressione partenopea, diffusa soprattutto nel lessico giovanile napoletano. Essa altro non rappresenta che la furbizia opportunistica, e colui che tiene la "cazzimma" è propriamente un individuo furbo, scaltro, sicuro di sé, è il dritto che sa cavarsela, anche se ciò comporta scavalcare gli altri - spiega dalla Galleria Casati la curatrice dell'esposizione Paola Colombo - L’artista decide di dare forma e colore alla "cazzimma" e lo fa attraverso un’opera unica nel suo genere. Per questa collaborazione Cupydo ha anche voluto creare una speciale edizione limitata intitolata Money never sleeps, che è possibile acquistare esclusivamente in galleria". Un progetto intelligente pop, ironico e dissacrante, che fa di quella particolare nota che contraddistingue l'animo napoletano, la cazzimma appunto, la chiave per leggere, e affrontare con più disinvoltura, la quotidianità.

Per il misterioso artista col passamontagna giallo le manifestazioni di interesse da parte di altre gallerie italiane e internazionali non si sono fatte attendere. Dopo Monza, tutte sono pronte a scommettere sul talento di Cupydo e ad accogliere nei loro spazi i suoi lavori. Pronte a portare un po' di "cazzimma" nel mondo.