Quel tunnel "con tre buchi" che arriverà a Monza e il quartiere non vuole

Una galleria “con tre buchi”, così l’ha ribattezzata l’associazione HQ Monza, che in tanti non vogliono. E mentre si avvicina la data del Consiglio Comunale dedicato al progetto del nuovo svincolo autostradale A52 della tangenziale nord a Sant’Alessandro, i residenti continuano a farsi sentire e a osteggiare il progetto così come concepito nel piano dell'opera con i suoi 400 giorni di cantiere.

“I cittadini del quartiere sono sulle barricate per una assurda galleria con tre buchi (due alle estremità e uno nel mezzo). Resteranno 70 metri a cielo aperto, uno sfogo per inquinamento acustico e atmosferico, soluzione che lo stesso Ministero dell’Ambiente indica come a rischio per la salute di migliaia di residenti” si legge in una nota dell’associazione.

“Quel tratto deve essere realizzato, a nostro avviso, totalmente in sotterranea e dotato di impianto di disinquinamento, così come Monza pioniera ha ottenuto per il tratto urbano della SS36 tra i quartieri Triante e San Fruttuoso. L’interruzione di poche decine di metri prevista nel tunnel a Sant’Alessandro, come fosse una canna col buco, appare giustificata da un solo scopo: tenere la lunghezza di ognuno dei due tratti sotto i limiti per i quali la normativa 2004 di spone maggiori e migliori misure di sicurezza. Vogliono risparmiare sugli inve stimenti, poi nemmeno così tanto, a spese dei cittadini del quartiere. Questo è moralmente inaccettabile in un Paese civile e in una società sempre più sensibile e attenta alle problematiche ambientali”.

“Macchè galleria con tre buchi, ma siamo seri. Il modello viale Lombardia è letteralmente la strada da seguire per arterie di grosso calibro dentro un’area densamente abitata. Ci stupisce che i committenti e i progettisti non ne abbiano coscienza. Ci aspettiamo che l’intero Consiglio Comunale chieda, anzi esiga all’unanimità da Serravalle Spa una galleria unica totale con impianto di disinquinamento e con adeguate misure di sicurezza” ha concluso Isabella Tavazzi, portavoce dell’Associazione HQMonza.

Il no dei residenti al progetto

I cittadini e i componenti del Comitato da tempo si battono affinché l’opera (il cantiere durerà 415 giorni lavorativi) non venga realizzata così come prevista nel progetto. Un no deciso contro quella maxi infrastruttura che impatterà violentemente sul quartiere, non solo nella fase cantieristica, ma anche dopo quando ci saranno 70 metri di strada super trafficata all’aperto che passerà proprio accanto alle scuole, alla palestra e al campo di calcio della squadra del quartiere. Ma il no è soprattutto per un progetto che, proprio come riportato nel documento inviato mesi fa dal Ministero dell’Ambiente “dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...”.

La preoccupazione per il Comitato, presieduto dall’avvocato Giovanni Testa, riguarda la fase cantieristica, con i mezzi pesanti che transiteranno vicino a case e scuole ma anche quella successiva quando il traffico veicolare - se l’opera verrà realizzata così come il progetto è stato predisposto - transiterà nel cuore del quartiere.