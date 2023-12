In Brianza nasce la Gaming Zone, il nuovo spazio per divertirsi e socializzare

Prendi la biblioteca comunale e trasformala nella nuova frontiera del divertimento e della socializzazione.

Succede a Giussano, si chiama "Biblioteca in gioco", ed è il nuovo format di iniziative che a partire dal prossimo anno saranno ospitate con cadenza mensile negli spazi della Biblioteca Civica "Don Rinaldo Beretta". Il comune, in accordo con le attività delle cooperativa "Le Macchine Celibi" ha infatti annunciato due nuovi format mensili che serviranno di fatto a rendere la biblioteca un uogo di socializzazione e svago.

Il primo partirà sabato 13 gennaio, quando sarà inaugurato il progetto "Game zone", ideato e sviluppato in collaborazione con l’associazione Giovani per Carugo. Gli appuntamenti saranno mensili e continuativi (indicativamente ogni primo sabato del mese) e in queste giornate si organizzeranno degli speciali eventi di gaming in biblioteca. Le famiglie e i giovani potranno utilizzare gli spazi di Villa Sartirana per divertirsi con i giochi da tavolo che saranno messi loro a disposizione. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria per garantire la disponibilità dei giochi da tavola.

Sabato 20 gennaio sarà invece la volta del primo appuntamento con i "Giochi di ruolo", in collaborazione con l’associazione "The Cheerful Brigade": con l’ausilio di alcuni volontari che condurranno l’attività con l’incarico di master e moderatori, saranno organizzati due sabati pomeriggi al mese dei momenti di gioco condiviso. Anche in questo caso tutti gli incontri saranno gratuiti ma su prenotazione fino a un massimo 15 di post

"Il progetto 'Biblioteca in gioco' si inserisce nell’ambito di un più ampio percorso di trasformazione della biblioteca come luogo aperto alla comunità dove si interagisce, si socializza e si fa cittadinanza attiva - afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura - Arricchiamo ulteriormente il calendario di proposte culturali che si affiancano alla promozione della lettura che, da gennaio a maggio, vivrà una trasversalità di iniziative rivolte a tutte le fasce di età. La Gaming Zone permetterà di attirare nuovo pubblico e di stimolare quello attuale, ampliando le mission della nostra Biblioteca Civica".