Passa la 10k: tutte le vie del centro (ma non solo) chiuse al traffico

Sabato 30 settembre a Monza si disputerà la gara podistica della 10K. Una gara che richiamerà tantissimi appassionati e che, naturalmente, avrà ripercussioni anche sul traffico con divieti di sosta e di transito.

Dalle 18.30 alle 23 (comunque sino al termine del transito dei partecipanti) è vietata la circolazione e la sosta per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti (con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire la camminata e dei mezzi di pronto intervento e soccorso) in: piazza Carducci; piazza Roma; via Carlo Alberto; via Frisi; via d’Azeglio; via Aliprandi; via Gerardo dei Tintori; via de Amicis; via Garibaldi; piazza Garibaldi; via Vittorio Emanuele II; via de Gradi; via Talamoni; piazza Santa Margherita; via Carolo Porta; via Colombo; spalto Santa Maddalena; via Santa Maddalena; via San Martino; via Regina Teodolinda; via San Giovanni Bosco; via Luini; piazza Duomo; via Monsignor Rossi; via Italia; largo. Mazzini; via Manzoni; via Gambacorti Passerini; via A. Appiani; via dei Mille; via Crispi; largo XXV aprile; via Padre Reginaldo Giuliani; via Camperio; via Locatelli; piazza Trento e Trieste.

Inoltre domenica dalle 17 alle 23 sono riservati alla sosta dei veicoli dei residenti in centro storico gli stalli presenti in piazza Cambiaghi. In tali spazi è vietata la sosta con rimozione forzata ai non aventi diritto.