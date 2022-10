In Brianza arriva la gara di torta paesana

Per i golosi è un evento da non perdere. Soprattutto per quelli amanti della tradizione. Il 5 novembre a Concorezzo torna, per il sesto anno, la gara di torte paesane. Una dolcissima competizione aperta a tutti.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione commercianti Concorezzo, dal Distretto urbano Concorezzo commercio turismo e servizi, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'appuntamento è Villa Zoia: alle 14 la consegna delle torte, al 15 inizierà l'invidiato lavoro della giuria che dovrà selezionare le torte più buone. Alle 16 poi la cerimonia di premiazione e naturalmente torta paesana per tutti.

Il regolamento

Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Concorezzo. A partire da oggi, venerdì 20 ottobre, sarà possibile compilare l’iscrizione direttamente nei seguenti negozi: Hoana Caffè, MT Ottica, StudioPhotoPiù, Sergio&Ale parrucchieri, Multiservice della scarpa, L’Erboristeria, Bernybar, Caffetteria del Centro, LucaeLuca Panificio. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 3 novembre. La partecipazione è gratuita, Ogni partecipante dovrà preparare una torta paesana secondo la ricetta tramandata da nonni e genitori.

La giuria è formata da rappresentanti concorezzesi di panettieri, pastifici, pasticceri, ristoratori, commercianti, giornalisti locali, cittadini concorezzesi e associazioni culturali. Tutte le torte verranno numerate seguendo l’ordine di consegna e l’autore rimarrà anonimo fino al termine della manifestazione.

La giuria dovrà valutare un assaggio di ogni torta pervenuta ed esprimere un voto (sulla base della valutazione del gusto, della presentazione e del rispetto della tradizione). Verrà giudicata “La Pusè Buna” la torta che raggiungerà il punteggio più alto. L’autore de “La Pusè Buna” verrà premiato con una targa dell’evento e, se lo vorrà, potrà raccontare storia e segreti della sua creazione.

La ricetta

La torta paesana è un dolce nato per essere consumato in comunità e condiviso con gli amici. La tradizione vuole che la si prepari verso ottobre e la si regali come buon augurio. La leggenda narra sia stata creata da una mamma per addolcire il figlio burbero, semplicemente con il pane raffermo che fa di questo dolce povero il suo elemento principe. Nel corso degli anni di versioni ne sono state create davvero molte e, oggi, chiunque la prepari ci aggiunge un pizzico di originalità: dall’anice al cioccolato, i biscotti secchi, l’uvetta fino agli amaretti.

Nella ricetta originale gli ingredienti fondamentali sono due: pane raffermo e latte.

Ingredienti:

300 gr di pane raffermo

1 l di latte intero

2 uova medie

120 gr di amaretti

50 gr di cacao amaro

120 gr di zucchero

70 gr di uvetta

50 gr di pinoli

la scorza e il succo di 1 arancia

Per preparare la torta di pane bisogna scaldare il latte senza farlo bollire. Prendi il pane raffermo e riducilo a pezzetti. Grattugia sul pane la scorza di arancia e versa sopra il latte ben caldo. Copri con della pellicola e lascia riposare per almeno mezz’ora. Giralo ogni tanto per fare in modo che il pane si ammorbidisca bene nel latte.

Nel frattempo, spremi l’arancia e mettici dentro le uvette a macerare. In un mixer grattugia amaretti e cacao: una volta ridotto in polvere aggiungilo al pane nell’acqua, poi aggiungi anche i pinoli e lo zucchero. Filtra l’uvetta e inserisci anche quella. Gira con un cucchiaio per amalgamare bene il tutto. Rovescia il composto in una teglia precedentemente imburrata, di circa 24 cm di diametro, e metti in forno. Infornare a 160°C per 50 minuti in forno ventilato. La torta paesana va servita fredda, ma è buonissima anche tiepida.