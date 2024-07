Diritti dei detenuti: a Monza arriva il garante

Grazie a lui i detenuti saranno facilitati nei percorsi di integrazione sociale e inserimento occupazionale. Facendo della detenzione un periodo che sia concretamente finalizzato alla riabilitazione e al loro rientro nella società.

La giunta comunale ha approvato un accordo tra il comune, la provincia di Monza e Brianza e la casa Circondariale di Monza per istituire e regolare il funzionamento della figura del garante dei diritti delle persone private della libertà personale. L’accordo, che ha validità fino al 28 giugno 2027, prevede l'individuazione della figura del garante dei diritti delle persone private della libertà - per la cui selezione verrà effettuato un avviso pubblico - e la sua nomina da parte dal sindaco fra persone di prestigio e notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani e delle attività sociali.

Il garante opererà in un ufficio che la provincia ha messo a disposizione, a sue spese, nella propria sede di via Tommaso Grossi, e sarà supportato ancora dalla provincia nel facilitare percorsi di integrazione sociale dei detenuti attraverso il supporto all’inserimento occupazionale. La casa circondariale di Monza, infine, si impegnerà a collaborare con il comune e la provincia nel garantire l’effettivo esercizio delle attività del garante.

Il garante

Il garante è una figura istituita nel 2013 a livello nazionale. Anche nella declinazione territoriale del ruolo, i garanti hanno lo scopo di vegliare sulle condizioni di vita dei detenuti e sull’eventuale mancato rispetto dei diritti individuali, sul rispetto della Costituzione in merito alla pena inflitta, coordinandosi con l’Istituzione carceraria per assicurarsi che il periodo detentivo dei carcerati sia effettivamente volto alla riabilitazione e a preparare le persone al ritorno alla comunità.

A Monza, l’istituzione della figura del garante è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale nel 2019, ed il riavvio di un percorso che porti all’attivazione del garante per i diritti delle persone detenute è contenuto nello stesso Programma di mandato dell’amministrazione comunale.

"Questo accordo - osserva l’assessore a Welfare e Salute Egidio Riva - rappresenta un ulteriore passo verso la nomina del garante per i detenuti di Monza e individua nella collaborazione tra istituzioni la via indispensabile per vigilare e garantire il rispetto dei diritti delle persone private della libertà".