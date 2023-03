Tre giorni di gare no stop a ingresso libero nel Tempio della Velocità

Tutto pronto all’Autodromo Nazionale Monza per il primo fine settimana di gare del 2023. I piloti dell'FX, che lo scorso anno si sono giocati nel Tempio della Velocità i titoli dei rispettivi campionati, questa volta apriranno le danze della loro stagione proprio sulla pista brianzola tra venerdì 31 marzo e domenica 2 aprile.Saranno 12 le serie impegnate in pista nell'FX Racing Weekend, per un totale di 22 gare complessive. Rispetto all’appuntamento monzese del 2022, quando tutte le attività racing erano state condensate tra sabato e domenica, il programma dell’evento è spalmato su tre giorni, con il venerdì dedicato alle prove libere e alle qualifiche di alcune classi, che faranno da preludio alle gare.

Un’altra importante novità del 2023 riguarda l’inserimento di una prestigiosa competizione nel format dell'FX, che sarà anche il piatto forte della serie grazie all’accordo con SRO Motorsports: il campionato GT4 Italy, i cui driver si daranno battaglia in due manche di gara da 30’ cadauna, rispettivamente alle 15:05 del sabato e alle 15:20 della domenica, entrambe con partenza lanciata. Inedita è anche la Supersport FX Series, che vedrà al via i modelli francesi Ligier JS P4 e JS2 R. Faranno divertire gli appassionati anche le auto di FX1, FX2, FX3, FX PRO Series, ATCC RS, ATCC Italy, Maxx Formula, Twingo Eurocup, Lotus Cup e Challenge Ford MPM. Tutte le serie saranno impegnate con doppia gara, con FX1 e FX2 che condivideranno la griglia.

Il pubblico potrà godersi lo spettacolo per tutte e tre le giornate senza dover acquistare alcun biglietto e con ingresso libero. Per accedere in circuito sarà necessario pagare invece il parcheggio con un costo di 15 euro per singola auto e di 5 euro per ogni moto. Nel weekend saranno aperti in Autodromo anche il Tiscali Monza Karting - la pista di kart semipermanente installata nel piazzale della curva Parabolica-Alboreto e pensata per il divertimento di adulti e bambini – e il nuovo Monza Circuit Cafè, il bar-ristorante dell’Autodromo situato nei pressi della statua di Fangio e del Monza Circuit Shop. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Tempio della Velocità www.monzanet.it.