Soldato, Kowalski e Otto i tre "sfigatti" che nessuno vuole adottare

Nel rifugio dell’Enpa di Monza vivono 3 mici “sfigatti”. Tre bellissimi gattini che, però, nessuno vuole adottare e da qui la scelta dei volontari di soprannominarli gli “Sfigatti”. Si chiamano Soldato, Kowalski e Otto e la loro sfortuna è quella di essere FELV positivi. La FeLV, o virus della leucemia felina, è una malattia infettiva contagiosa (ma che non si trasmette all’uomo e agli altri animali) molto diffusa tra i gatti per la quale, purtroppo, non esiste cura, anche se un’alimentazione sana e controllata, periodici controlli veterinari e tempestivi interventi nel caso di infezioni virali o batteriche possono migliorare la qualità e le prospettive di vita.

“La malattia - come riferiscono dall’Enpa di Monza - colpisce non solo il sistema immunitario provocando una forte diminuzione di globuli bianchi e indebolendo le difese immunitarie, ma anche diversi apparati determinando l’insorgenza di gravi patologie secondarie. La trasmissione avviene attraverso saliva, secrezioni o sangue di soggetti infetti ma può avvenire anche tramite contatto indiretto. Veicolo di contagio possono essere anche ciotole, cucce o altro materiale infetto”.

Una patologia che sta creando non pochi ostacoli per l’adozione dei tre dolcissimi gattini. Soldato è nato ad aprile ed era stato abbandonato insieme a due fratellini (tra cui Kovalski) in un trasportino vicino alla discarica di Lissone. Spavaldo e atletico, è un gran curiosone e qualsiasi rumore e oggetto attira la sua attenzione. È sempre in movimento e adora esplorare, ma è anche molto coccolone: ama la compagnia degli umani da cui gradisce molto i grattini sulla pancia e se è molto stanco non disdegna di addormentarsi in braccio. È però un po’ diffidente verso gli umani sconosciuti: ha bisogno di un po’ di tempo per acquisire fiducia.

Kowalski non è un gattino particolarmente esuberante, è un vero patatone: quando suo fratello già saltava dalle sedie, lui ancora si arrampicava su e giù. È molto coccolone, riconosce il suo nome e se chiamato viene incontro. Preferisce giocare con cordini e pezzetti di carta o alluminio, ma non disdegna le lotte con il fratello.

Otto invece ha 7 anni ed è stato ceduto ad agosto dal suo proprietario. Otto è un micione adorabile che è arrivato in gattile molto timido e spaventato. Dopo aver preso confidenza, però, diventa molto affettuoso, pur rimanendo sempre allerta.

Se siete interessati a portare a casa uno di loro con una vera “adozione del cuore” scrivete a adozioni.gatti@enpamonza.it, se invece volete adottarli a distanza scrivete a adozioni.distanza@enpamonza.it .