Ragù, Norma e gli altri cuccioli salvati sotto un balcone in un condominio a Monza

Si chiamano Ragù, Norma, Pesto e Gricia e la loro mamma Polentina. Sono quattro dolcissimo gattini e ora si trovano al rifugio dell’Enpa di via San Damiano. Per ora sono troppo piccoli per essere adottati ma si spera possano trovare poi una famiglia. Sono arrivati al gattile dopo essere stati salvati di notte nel giardino di un condominio di via Valsugana a Monza.

La storia

La segnalazione all’Enpa è arrivata nella serata di giovedì 13 ottobre da parte di alcuni condomini di un palazzo monzese e sul posto sono intervenute l’operatrice ENPA Lara con le volontarie Milena, Daria e Elena, che hanno potuto contare sulla collaborazione di alcuni abitanti della palazzina.

Mamma gatta aveva scavato una tana sotto a un balcone al piano terra: è stato pertanto necessario strisciarvi sotto per poter recuperare i piccoli uno a uno, operazione che si è conclusa felicemente oltre la mezzanotte. Impossibile nella stessa occasione, nonostante i numerosi tentativi, recuperare anche la mamma. È stata dunque posizionata una trappola a scatto con dentro del cibo come “esca”. Durante la notte la gatta è entrata ed è stata quindi recuperata la mattina seguente e riunita ai suoi piccoli.

L’arrivo al rifugio di Monza

“Appena arrivati al rifugio, i micetti, sicuramente spaventati trovandosi senza la mamma, assomigliavano a delle piccole iene. Poi, alimentati a dovere, si sono tranquillizzati fino a fare le fusa” spiegano dall’Enpa. Mamma gatta è stata battezzata Polentina, i due maschietti Ragù e Pesto e le due femminucce Norma e Gricia. Tre sono bianchi e tigrati come la mamma e il quarto è tutto tigrato. “Hanno circa tre settimane di età e godono di buona salute; sono ancora molto piccoli e per questo non sono per ora in adozione” specificano dal gattile monzese da dove ringraziano i condomini di via Valsugana per la segnalazione e l’aiuto prestati alla famigliola che ora si trova in un box riscaldato tutto per sé, presso il gattile di via San Damiano.