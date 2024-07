Giotto, Raffaello, Francine ed Henriette: i 4 cuccioli che ancora nessuno vuole adottare

Si chiamano Giotto, Raffaello, Francine ed Henriette. Hanno quasi tre mesi e sono quattro dolci gattini in cerca di famiglia.

Per i quattro mici, spiegano dall'Enpa di Varese, "non ha ancora chiamato nessuno e stentiamo a crederci". E così la sede ha deciso di rilanciare l'appello per trovare una famiglia. "Sono uno più bello e dolce dell'altro e speriamo solo che possano trovare le loro famiglie per sempre al più presto. Hanno quasi 3 mesi, sono già stati vaccinati e il nostro spazio inizia a stargli un pò stretto, hanno voglia di giocare e di coccole continue".

E' previsto l'obbligo di visita pre-affido. Per prendere un appuntamento o avere informazioni è possibile contattare l'Enpa di Varese Valle Olona, sede di Saronno.