La famiglia di Gatto Panceri si allarga: è arrivata Bocellina

Non ha resistito a quel musino dolce e affettuoso e alla fine ha deciso di donarle una seconda chance e di aprirle le porte del suo cuore. Una nuova arrivata a casa di Gatto Panceri. Il noto cantautore originario di Concorezzo ha adottato una cagnolina che era stata abbandonata nelle campagne di Viterbo ed era destinata a canile.

Panceri ha deciso di dare un nome 'musicale' alla nuova amica a quattro zampe: Bocellina. L'annuncio sulla sua pagina Facebook, mostrando le prima immagine di quella cagnolina che gli ha conquistato il cuore al primo sguardo.

"Ho adottato questa cagnolina di 50 giorni trovata abbandonata in un casale diroccato nelle campagne di Viterbo che sarebbe finita tra pochi giorni in un canile . Non è un cane di razza, è una meticcia con avi meticci da 10 generazioni - ha scritto il cantautore sul suo profilo social -. Ieri notte Alessandra, una volontaria del centro in cui è stata in stallo dopo il ritrovamento, ha viaggiato tutta la notte per portarla da me"

La famiglia Panceri si allarga: da poco infatti l'artista aveva adottato un altro cagnolino che ha subito accolto festante la nuova arrivata."Gasper che compie nove mesi oggi l’ha accolta con immensa gioia e sono già inseparabil", ha concluso Gatto Panceri.

Un invito ad adottare i cani che, soprattutto in questa calda estate, sono tornati a riempire anche i canili di Monza alla ricerca di una famiglia che, davvero, gli possa voler bene per sempre.