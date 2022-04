Monza Pride 2022: carri, trenino per i bimbi e famiglie arcobaleno

Tutto pronto per il Brianza Pride 2022. L'appuntamento a Monza, il 4 giugno, con un corteo con i carri, il trenino per i bambini e poi in piazza tantissime famiglie arcobaleno provenienti da tutta la Brianza.

La manifestazione è stata promossa dalla Rete Brianza Pride e dall'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno (BOA). Giunta quest'anno alla quarta edizione, ritorna in presenza, proprio come era stata la prima volta nel 2019, con la sfilata per le vie della città, non solo della comunità Lgbtq+ di Monza e circondario, ma anche di tante associazioni culturali. Dopo la manifestazione in presenza (distanziata) nel 2020, e il Pride allargato a una settimana e a tutta la Brianza nel 2021, quest'anno la manifestazione ritorna alle origini.

Il ritrovo davanti al Binario 7 e poi il corteo con i carri fino a piazza Trento e Trieste dove ci saranno i vari discorsi e l'intervento di alcune famiglie arcobaleno. Tra gli ospiti Annagaia Marchioro, attrice molto sensibile e attenta al tema. Sul palco anche storie intense e toccanti di persone vittime di discriminazione.

"Sarà un Pride molto importante - commenta Oscar Innaurato, vice presidente di Brianza Oltre l'Arcobaleno -. Un Pride anche per ribadire la mancanza di attenzione della giunta monzese alla comunità Lgbtq+. In questi cinque anni non siamo riusciti ad instaurare un dialogo e ad avere incontri con l'amministrazione che non ci ha patrocinato gli eventi organizzati in città. Non solo il Pride, ma anche incontri e manifestazioni culturali". A Monza c'è lo sportello di ascolto realizzato in collaborazione con la Cgil cittadina. Uno sportello realizzato, ma in collaboraziobne con le amministrazioni, anche a Desio e a Vimercate (dove verrà inaugurato il 14 aprile).

"Il Pride a Monza è molto importante - aggiunge -. Pur essendo vicini a Milano la situazione della comunità Lgbtq+ monzese è molto distante. C'è ancora tantissimo da fare. Sono ancora tantissime le persone vittime di violenza e di discriminazione. Portare a Monza famiglie arcobaleno, i bimbi di queste famiglie, far parlare e raccontare le difficoltà che hanno dovuto affrontare è per noi fondamentale. La discriminazione a Monza e in provincia è maggiore, rispetto a quello che succede nelle grandi città. Un abbisso tra Milano e il capoluogo brianzolo, malgrado siano vicini. Saremo in tanti. Soprattutto tante amministrazioni brianzoli che in questi anni si sono dimostrate sensibile alle nostre richieste".

Prima del grande Pride del 4 giugno in programma anche una carrellata di manifestazioni. Ecco tutti gli appuntamenti:

9 aprile serata giochi con Amnesty International, Arci Blob, Arcore

14 aprile inaugurazione Sportello LGBT+ presso Spazio Città di Vimercate

15 aprile Arci Tambourine Seregno

20 aprile Pizzata PizzaRound Monza

24 aprile LiberAzione Arci Blob Arcore

25 aprile LiperAzione Scuotivento Rosmini, Monza

6 maggio Festa queer Arci Tambourine Seregno

28 e 29 maggio Festival Bloom Mezzago