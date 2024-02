Gli operatori ecologici in Brianza fanno gli straordinari: ecco perché

Straordinari nei prossimi giorni per gli operatori ecologici.

Come ogni anno, in vista del Carnevale, è stato infatti necessario programmare servizi straordinari e potenziati di spazzamento che verranno concordati con le amministrazioni dei diversi comuni brianzoli per garantire alle città interessate dai festeggiamenti e ai cittadini decoro, ordine e pulizia.

Nei prossimi giorni, in particolare, Gelsia Ambiente schiererà sul territorio brianzolo decine di uomini, soffiatori e autospazzatrici meccanizzate che entreranno in azione subito dopo le grandi sfilate dei carri per ripulire strade e marciapiedi da coriandoli, rifiuti di vario genere e stelle filanti.