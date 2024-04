Innovazione e avanguardia nell'ecologia, l'azienda brianzola è "modello nazionale"

Innovazione e avanguardia nelle pratiche per la sostenibilità e l'economia circolare. Gelsia Ambiente si conferma azienda leader a livello nazionale nel settore dei servizi ambientali. Anche nel 2023 la percentuale di raccolta differenziata nei Comuni serviti si è mantenuta saldamente oltre l’80%, un risultato che conferma appunto il continuo impegno dell'azienda verso la sostenibilità ambientale e l'economia circolare, ponendola come un modello nazionale nell'ambito della gestione dei rifiuti. Facendone di fatto un modello di riferimento a livello nazionale.

I numeri

Lo scorso anno la raccolta differenziata ha continuato a mostrare un trend positivo, confermando le eccellenti performance degli anni precedenti e mantenendosi sopra la media nazionale (65%) e regionale (73%), come riportato nel Rapporto rifiuti urbani di Ispra (2023). La percentuale di raccolta differenziata è ulteriormente aumentata rispetto al 2022, passando dall'80,43% all'80,63%. Nei 25 comuni serviti da Gelsia Ambiente, sono stati prodotte complessivamente oltre 184mila tonnellate di rifiuti, di cui circa 149mila tonnellate differenziate.

Le buone pratiche

Tra i principali fattori che hanno contribuito al successo della raccolta differenziata di Gelsia Ambiente, spiccano:

• Innovazione tecnologica: Gelsia Ambiente investe infatti costantemente nell'adozione di tecnologie all'avanguardia per ottimizzare i processi di raccolta, separazione e riciclo dei rifiuti. Attraverso l'implementazione del sacco blu dotato di tecnologia Rfid, dei cassonetti intelligenti che misurano il grado di riempimento e il potenziamento della G - app, gli utenti hanno accesso a una vasta gamma di informazioni che semplificano la gestione dei rifiuti

• Educazione e sensibilizzazione: Gelsia Ambiente promuove attivamente programmi di sensibilizzazione e formazione rivolti alla comunità locale, in particolare alle scuole, al fine di promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti. Attraverso iniziative educative, eventi e campagne di comunicazione, l'azienda si impegna a coinvolgere attivamente i cittadini nel processo di raccolta differenziata, incoraggiando gli utenti a diventare protagonisti del cambiamento verso un modello più sostenibile

• Collaborazioni strategiche: Gelsia Ambiente collabora con istituzioni, enti locali e altre realtà del territorio per sviluppare progetti e iniziative condivise finalizzate alla promozione della economia circolare e alla valorizzazione delle risorse locali. Alcuni servizi a valore aggiunto proposti ai comuni sono i sistemi di controllo e telecamere intelligenti contro l’abbandono dei rifiuti; la progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche; l’assistenza e supporto tecnico/amministrativo alle amministrazioni per gli obblighi normativi Arera e per accompagnare i comuni verso la tariffa puntuale

• Investimenti in infrastrutture sostenibili: Gelsia Ambiente investe in infrastrutture e impianti moderni e sostenibili per garantire una gestione efficiente dei rifiuti e massimizzare il recupero di materiali e risorse. Nulla di quanto raccolto va in discarica, tutto viene recuperato o come materia o come energia. Il superamento dell'80% della raccolta differenziata anche nel 2023, l'adozione di tecnologie innovative e servizi mirati, testimoniano l'impegno costante di Gelsia Ambiente, società del perimetro AEB (Gruppo A2A), verso la sostenibilità e l'economia circolare, confermando il ruolo dell'azienda come player nazionale nel settore dei servizi ambientali. In questo contesto, le tecnologie e le innovazioni implementate da Gelsia Ambiente, sono impiegate per rendere la città, e il suo sistema di gestione dei rifiuti, più efficienti, sicuri e sostenibili

Oltre l'80% di differenziata nei comuni serviti

"Nel 2015, il tasso di raccolta differenziata nei comuni serviti da Gelsia Ambiente era attorno al 66% - ha dichiarato il presidente di Gelsia Ambiente Luigi Pelletti - Dopo quasi un decennio, il continuo incremento della differenziata è il risultato di un impegno condiviso: l'implementazione di sistemi di raccolta più efficienti, l'aumento della consapevolezza dei cittadini e le campagne di sensibilizzazione svolte insieme alle amministrazioni comunali hanno contribuito a questo risultato positivo. Insieme, stiamo costruendo un futuro più verde e sostenibile per il nostro territorio e per le generazioni presenti e future".

"Gelsia Ambiente - fanno sapere dall'azienda - è determinata a proseguire e migliorare il percorso verso la sostenibilità ambientale, attraverso investimenti in soluzioni innovative e partnership strategiche, al fine di consolidare i successi già conseguiti. Il raggiungimento di oltre l’80% della differenziata nei comuni del territorio brianzolo serviti dal gruppo, rappresenta un importante traguardo e consente di superare l'obiettivo dell'Unione Europea di riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2035".