Nella giornata di giovedì 15 febbraio, in via Po (all’interno del centro sportivo), saranno attivi due nuovi distributori di sacchi per la raccolta differenziata, accessibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 18, con Tessera Sanitaria e Carta d’Identità Elettronica dell’intestatario della TARI o con la G-Card per le aziende.

I sacchi disponibili in questa nuova area saranno: i sacchi bluRFID per la raccolta indifferenziata, i sacchi arancio per la raccolta dei pannolini, pannoloni e tessili sanitari e i sacchi gialli per la frazione multimateriale leggera (imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio).

Aumenta così la copertura del servizio sul territorio, che si va ad estendere ulteriormente su tutte le aree della città (Via Po, Via Cozzi, Via Sardegna e Via Santa Lucia), garantendo contemporaneamente un risparmio di tempo, un efficientamento del servizio stesso e un aiuto in più per i cittadini, contribuendo al contempo al miglioramento della raccolta differenziata.

Si ricorda che sul sito internet di Gelsia Ambiente e su G-App è possibile trovare tutti i distributori presenti sul territorio gestito dalla Società e che tutte le macchine presenti sono in rete; questo significa che è possibile effettuare il prelievo anche se il distributore non è posizionato nel proprio Comune di residenza.

Inoltre, attraverso G-app è possibile visionare anche le rimanenze all’interno della macchina. Per eventuali informazioni e segnalazioni è possibile scrivere a info@gelsiambiente.it o chiamare il numero verde gratuito 800.445964.