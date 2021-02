Gelsia riapre il punto di Sovico e prolunga gli orari di Meda e Giussano

La progressiva riapertura dei Gelsia Point è iniziata lo scorso 4 maggio. Ora, ecco un'ulteriore apertura: il punto di Sovico riapre martedì 9 febbraio, mentre i punti di Meda e di Giussano prolungano l'orario.

Il Gelsia Point di Sovico sarà aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00. La Società ha provveduto all’adeguamento alla normativa vigente per garantire la corretta gestione del distanziamento sociale e facilitare l’accesso da parte dei clienti. Segnaletica a pavimento per indicare il percorso da seguire in ingresso e in uscita, dispenser di gel igienizzante per le mani e totem informativi sono i sistemi messi a punto per proteggere clienti e dipendenti.

Sempre dalla prossima settimana, il Gelsia Point di Giussano sarà aperto tutti i giorni, da lunedì a venerdì con orario 8.30-12.30. Estensione oraria anche per il Gelsia Point di Meda che prolungherà la sua apertura dal lunedì al giovedì sempre nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00.