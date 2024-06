L'energia "spiegata" nei mercati cittadini della Brianza: l'iniziativa

Si chiama Summer Tour ed è l'iniziativa voluta da Gelsia per spiegare ai cittadini in maniera facile il libero mercato dell'energia elettrica. Dal 24 giugno al 6 luglio, due unità mobili saranno infatti presenti nei mercati settimanali della Brianza per offrire ai cittadini gadget e materiale illustrativo.

Nei Gelsia Point più vicini al comune di riferimento, saranno inoltre disponibili dei consulenti energetici per informazioni e supporto personalizzato per affrontare il passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, scegliere le tariffe più convenienti o valutare soluzioni di efficientamento energetico, come l’installazione di pannelli fotovoltaici o il cambio delle caldaie e del condizionatore.

Un servizio per i cittadini

"Il 1° luglio terminerà il regime di maggior tutela per l'energia elettrica - spiegano da Gelsia - In questo periodo di cambiamento significativo, Gelsia non si limita dunque a essere un fornitore di energia, ma vuole distinguersi come un partner impegnato attivamente nell'aiutare i cittadini a scegliere opzioni energetiche consapevoli. Durante ciascuna tappa del Summer Tour, infatti, saranno disponibili delle promoter Gelsia per distribuire gadget e indirizzare al Gelsia Point più vicino".

Il Gelsia Summer Tour si concentrerà in particolare nei territori dove negli scorsi mesi la società del perimetro AEB (Gruppo A2A) ha aperto 4 nuovi Point, portando a 14 gli sportelli aperti in Brianza.

Le date e i luoghi del Summer Tour

Queste le date del Tour: lunedì 24 giugno, Carate Brianza; martedì 25 giugno, Paderno Dugnano; mercoledì 26 giugno, Besana in Brianza; giovedì 27 giugno, Briosco; venerdì 28 giugno, Vimercate; sabato 29 giugno, Lentate sul Seveso; lunedì 1 luglio, Carate Brianza; martedì 2 luglio, Paderno Dugnano; mercoledì 3 luglio, Besana in Brianza; giovedì 4 luglio, Varedo; venerdì 5 luglio, Vimercate; sabato 6 luglio, Canegrate.