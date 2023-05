Raccolta degli abiti usati cresciuta del 43%: i brianzoli grandi ricicloni

I brianzoli si riconfermano dei ricicloni. A chiarirlo sono i dati forniti da Gelsia Ambiente e legati al recupero dei rifiuti tessili all'interno dei ben noti cassonetti gialli ove, nel 2022, sono stati gettati ben 955 tonnellate di abiti dismessi. Ben il 43% in più rispetto al 2021.

Dallo scorso anno, infatti, Gelsia Ambiente in collaborazione con la cooperativa sociale Vesti solidale si occupa della raccolta degli indumenti usati e dei contenitori stradali dislocati sul territorio. La nuova modalità di gestione oltre a regolamentare la raccolta differenziata dei tessili vuole incentivarne il riutilizzo, contribuendo alla sostenibilità e all’economia circolare. Negli scorsi mesi sono stati rimossi i cassonetti non autorizzati e, insieme alle amministrazioni comunali, sono stati individuati i punti più consoni al posizionamento dei nuovi contenitori stradali, al fine di garantirne la massima fruibilità ed evitare al contempo l’abbandono dei rifiuti che spesso si verifica in prossimità degli stessi.

I dati

Ad oggi si possono contare sul territorio 169 cassonetti gialli con il logo di Gelsia Ambiente e dai dati rilevati, inerenti al 2022, risulta che sono state raccolte 955 tonnellate di rifiuto, il 43% in più dei rifiuti tessili avviati a recupero nello stesso bacino di comuni nel 2021. Oltre ad essere antintrusione, i nuovi cassonetti sono tecnologicamente innovativi e contengono un sensore di riempimento che consente di pianificare lo svuotamento laddove risultasse pieno.

Come utilizzare i cassonetti

Per un corretto utilizzo degli stessi, è possibile introdurre unicamente in sacchi chiusi e non troppo voluminosi abiti usati, tessili (stoffe e coperte) e accessori di abbigliamento come scarpe, borse, zaini e simili in buono stato. È fondamentale non lasciare nessun sacchetto in prossimità, azione peraltro sanzionabile, e collaborare per fare in modo che un gesto virtuoso non si trasformi in un veicolo di inciviltà. Gelsia Ambiente invita anche a usufruire unicamente dei contenitori appositi posizionati sul territorio. Per conoscere l’ubicazione dei contenitori (Ecopoint) è possibile visitare il sito internet www.gelsiambiente.it, oppure scaricare G-App, la app di Gelsia Ambiente e localizzarli nella cartina interattiva. Per informazioni e suggerimenti o per segnalare cassonetti non autorizzati sul territorio, è disponibile il numero verde 800.445964 o la mail info@gelsiambiente.it