Geppy Cucciari indossa il grembiule e diventa per un giorno la cameriera nel ristorante monzese

Domenica a pranzo con Geppy Cucciari. La simpatica comica e conduttrice domenica 14 gennaio è venuta a Monza. A pranzo da PizzAut dove, però, non si è seduta al tavolo a gustare quella definita “la pizza più buona della galassia conosciuta”, ma si è messa al lavoro. Ha indossato il grembiule rosso con il logo del locale e ha aiutato i ragazzi a servire ai tavoli. Grande emozione e tanto stupore tra i clienti che si sono visti portare la pizza da Geppy Cucciari che, con estrema disinvoltura, ha fatto una breve video postato sui social per ricordare il grande lavoro che c’è dietro alla prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche.

“Nico Acampora ha dato la vita a 35 ragazzi a cui sembrava che la vita gli era stata tolta – ha spiegato la comica e conduttrice -, Sono amica di PizzAut anche grazie all’amico comune Elio delle Storie Tese. Qui si imparano tantissime cose: siamo circondati da 35 meravigliosi ragazzi che hanno tantissimo da insegnarci e soprattutto sono sempre sorridenti”.

Una visita che è proseguita anche quando il ristorante era chiuso con le chiacchiere e il confronto con Nico Acampora, il “papà” di PizzAut, ma soprattutto con i ragazzi che hanno riempito Geppy Cucciari di baci e di abbracci. “È una donna pazzesca - ha commentato Acampora - È donna straordinaria per intelligenza, per ironia e vi garantisco anche per sensibilità umana e personale. Abbiamo parlato di diritti delle persone autistiche, di insegnanti di sostegno, di diagnosi, di terapie e di lavoro. Geppi è una donna dalla grande capacità empatica: ha subito legato con tutti i camerieri e pizzaioli...sembravano conoscersi da sempre”.