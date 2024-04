Le 10 modelle con le giacche col volto di donna che sfileranno per le vie del centro

Sicuramente non passeranno inosservate. Le 10 modelle (per un giorno) che sabato pomeriggio sfileranno per le vie del centro con 10 giacche con il volto di donna e la scritta “You are rare” conquisteranno l’attenzione dei tanti che il sabato pomeriggio 13 aprile affollano le vie dello shopping monzese.

Non sarà una semplice sfilata di moda, ma una vera e propria live performance nata da un progetto di Claudia Rordorf, promossa a Monza dall’architetto Felice Terrabuio e inserita in “The walking jewel: un viaggio tra arte e bellezza” rassegna di appuntamenti tra cultura, arte e buon cibo ideata da Matteo Perego – architetto e anima dell’Amerigo Concept Store, una sorta di hub creativo che da anni ospita oggetti unici realizzati da designer e artigiani – e dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Monza e Brianza.

Claudia Rordorf ha disegnato sulle giacche il volto di una donna: ogni giacca con una espressione diversa, a rappresentare le tante emozioni che ogni donna vive. E per ogni giacca anche una delle lettere che compongono la parola Rispetta. Perché il messaggio non sta solo nella bellezza di indossare e ammirare un bel capo di abbigliamento, unico e originale che rende omaggio alle donne. Ma indossandola e passeggiando insieme formando la parola Rispetta si invia anche un messaggio sociale.

Una sfilata che viene organizzata in diverse città italiane e che sabato partirà alle 16.30 dall’Hotel de la Ville, per poi proseguire lungo la passeggiata del progetto The walking jewel arrivando alle 17.30 da Amerigo Concept Store (in via Carlo Alberto), proseguendo sempre lungo la via nella boutique Pozzi Lei, poi alle 18.30 all’Ordine degli architetti di via Zucchi, e infine alle 19 al ristorante Saint di piazza Duomo. In ogni tappa la sfilata si ricompatterà con la composizione della parola Rispetta e pronunciando frasi su questo importante e quanto mai attuale tema. Un rispetto nei confronti della donna (ma più in generale degli esseri umani), dell’ambiente, del bello che ci circonda. Un rispetto che comprende anche convivenza pacifica, autostima, autenticità, amore, leggerezza, gioco, no alla violenza in tutte le sue forme. Le giacche verranno poi messe in vendita e il ricavato verrà devoluto a un'associazione che si occupa di sostenere le donne vittime di violenza.