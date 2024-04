Maxi schieramento delle forze dell'ordine e giardini blindati: ecco cosa sta succedendo a Monza

I giardini pubblici di via Pier della Francesca, nel quartiere San Donato, sono sotto la lente attenta delle forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di oggi, 20 aprile, gli antagonisti del Foa Boccaccio hanno infatti occupato lo spazio verde pubblico per la nuova edizione della critical wine "La volpe e l'uva", la storica manifestazione che si distingue per la sua offerta di vino da tutta Italia, prodotti agricoli locali, e intrattenimento tradizionale e moderno.

Lo sgombero nella giornata di ieri

La manifestazione è stata annunciata dopo che Nel corso della serata di venerdì 19 aprile la polizia di Stato ha sgomberato i militanti del centro sociale dallo spazio di via Salvo D'Acquisto. Occupato soltanto qualche ora prima proprio per dar luogo alla critical wine L'annuncio è arrivato direttamente tramite un post sui social, seguito a quello nel quale i militanti del centro sociale avevano annunciato (intorno alle 19) l'occupazione dello spazio per la nuova edizione della manifestazione.

Per questo, dopo lo sgombero, gli antagonisti hanno deciso di rilanciare l'iniziativa, ancora in corso in queste ore, ai giardini di via Piero della Francesca con orari e programmi invariati.

Di qui lo schieramento delle forze dell'ordine, per garantire la sicurezza dell'area e il formarsi di eventuali disordini. La manifestazione arriva infatti dopo i ripetuti sgomberi degli antagonisti e a poche settimane da "Uragano street parade", il corteo che li ha visti protagonisti sabato 30 marzo lungo le vie della città e che ha creato scompiglio anche in consiglio comunale, dove il centrodestra ha chiesto un incontro con il questore chiedendo che le manifestazioni del centro sociale non vengano più permesse, e in Regione.

Tuttavia, secondo le prime informazioni, l'evento (che proseguirà anche nella giornata di domani, domenica 21 aprile) al momento starebbe svolgendosi in maniera tranquilla e senz particolari problemi.