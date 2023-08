Gli 8 giardini pubblici di Monza che riaprono dopo i nubifragi

Dopo 3 settimane dai nubifragi che si sono abbattuti su Monza alla fine di luglio, la città pina piano torna alla normalità. Una città messa in ginocchio da 2mila alberi caduti sotto la forza del maltempo, oltre a tetti scoperchiati e il problema eternit da affrontare.

Domani sabato 12 agosto riapriranno altri 8 giardini pubblici (oltre ai Giardini Reali della Villa). Si tratta dei giardini di via Annoni-Baracca; via Libertà; via Libertà-Einstein; via Giacosa; via Marelli; via Molise - campo da calcio; via Fiume (piccola area recintata); viale Elvezia (ex skate park). È tuttora in corso la raccolta di materiale di risulta ai lati delle strade: le operazioni, durante il weekend, saranno affiancate anche dai volontari della protezione civile.

L’assessore Giada Turato ricorda inoltre sul suo profilo Facebook che tra la giornata di mercoledì 9 e di giovedì 10 agosto si sono conclusi anche gli interventi: al comprensorio scuole di via Omero (nido, infanzia, elementare e media); si è conclusa la raccolta delle risulte di materiale a bordo strada in via Ampere; è stata abbattuta la piante pericolante lungo la pista ciclabile di via Spluga-Sempione; è stato rimosso in via Iseo l’albero sulla strada che era caduto finendo in una proprietà privata. Terminati gli interventi anche alla scuola Anzani, al nido di Cederna e alla Forti e Liberi; mentre sono ancora in corso gli interventi al Centro sportivi Ambrosini al termine dei quali si inizieranno quelli ai giardini di via Lucania.