"Se i Giardini Reali fossero a pagamento?"

Un tema del quale più volte si è parlato: e se per entrare nei Giardini Reali della Villa fosse necessario pagare un biglietto di ingresso? Un'ipotesi - che all'estero in alcuni casi è realtà - è tornato alla ribalta delle cronache anche negli ultimi giorni. Quando annunciando come sarà il futuro della Villa Reale si è ipotizzato di introdurre un biglietto d'ingresso.

Un'ipotesi che è stata subito criticata dal consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente). "Solo chi non conosce Monza e i monzesi può ipotizzare di far pagare un biglietto per entrare in quel luogo - spiega con una nota ufficiale -. Su quei prati ci siamo cresciuti, ci siamo innamorati, lasciati e ci siamo rifugiati quando la scuola non era nei nostri programmi. Su quei prati abbiamo provato ad evadere, a cercare ispirazione, abbiamo preso decisioni giuste e molto più spesso sbagliate. Su quei prati ci abbiamo camminato tenendo la mano di nostro padre ed oggi ci camminiamo stringendo quella di nostro figlio. Su quei prati, se cercate bene, potete trovare le chiavi dell’auto e dei motorini di mezza città, portafogli, occhiali da sole e sogni mai realizzati. Quei prati sono casa nostra e nessuno può chiederci di pagare il biglietto per entrare in casa, nessuno".

Così come 'la Villa Reale è anche mia', Piffer ribadisce che i Giardini Reali sono un patrimonio di tutti e annuncia che chiederà ufficialmente al sindaco se è d'accordo con l'eventuale introduzione di un ticket, pronto anche a organizzare raccolte firme per evitare che un momento di relax nei Giardini Reali diventi a pagamento.

Piffer ha condiviso il suo pensiero anche sui social scatenando, come da previsione, la polemica. C'è chi si è schierato contro questa ipotesi ritenendola assurda; ma c'è anche chi l'ha approvata ricordando che in molte residenze reali in Italia e all'estero esiste comunque un ingresso a pagamento per visitare i giardini sperando che, con il ticket, si disincentivi la frequentazione di pusher che purtroppo da tempo svolgono la loro attività illecita nel delizioso angolo del Parco monzese.