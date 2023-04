I giardini pubblici dove ci si può nuovamente sedere e giocare a calcio

Nel quartiere Libertà, e più esattemente nei giaridni pubblici di via Don Valentini, i residenti potrenno tornare a sedersi e i ragazzi potranno nuovamente disputare le partite di calcio.

Nei giorni scorsi gli operai dell'ufficio Maunutenzione e Giardini sono infatti intervenuti nell'area verde del quartiere Libertà risistemando e ridipingendo tavoli e panche, e posizionando nuove reti alle porte del campetto da calcio in sostituzione di quelle vecchie e ormai completamente rotte. L'ultima sistemazione risaliva al 2017, quando a ridipingere le panchine erano stati i referenti della consulta di quartiere in occasione delle Pulizie di primavera. Negli anni a seguire invece gli arredi non erano stati più risistemati, finendo con l'apparire alquanto malmessi.

"Diciamo pure che sono interventi che i residenti 'desideravano' da parecchio tempo - ha commentato Giovanni Vergani, referente della consulta Libertà - E siamo contenti che l'amministrazione abbia deciso di effettuarli facendosene carico direttamente. Peraltro senza nessuna richiesta formale". Tinteggiati di bianco, i tavoli e le panchine dell'area verde sono ora nuovamente utilizzabili. Anche le reti delle porte del campo da calcio sono state sostituite, così che i giovani possano nuovamente tornare a giocare.

Una polemica, quella sorta intorno alle aree verdi malmesse nel quartiere che era già cominciata nel 2017, con una lettera di protesta indirizzata agli allora amministratori e inviata dal Gruppo spontaneo Libertà, e proseguita poi nel 2020 con un quaderno di lagnanze dei residenti raccolte da un pensionato e inviato al sindaco. Nel quale, oltre alla mancata manutenzione dei giardini in questione, si esprimeva preoccuapazione anche per le strisce pedonali sbiadite nei quartieri e non segnalate nemmeno con la cartellonistica. A tal proposito, proprio nelle scorse settimane via Bertacchi è stata "tirata a lucido" con una nuova asfaltatura, una nuova segnaletica e dei nuovi parcheggi. "L'intervento mi era stato segnalato dal quartiere a pochi mesi dall'insediamento e l'abbiamo realizzato" aveva scritto l'assessore all'Ambiente e alla Mobilità Giada Turato sui social.