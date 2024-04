Il Giardino di Matteo, un angolo di verde in città per non dimenticare le vittime della strada

Un giardino intitolato a Matteo Trenti, il 16enne di Monza morto dopo essere stato travolto da un'auto la sera del 30 marzo 2015, mentre stava pedalava lungo via Azzone Visconti

Il progetto nasce nell'ambito dei nuovi patti di collaborazione stipulati nella giornata di mercoledì 17 aprile tra il comune e i cittadini per la gestione di aree verdi e per favorire presidi di welfare.

L'area, che diventerà appunto il "Giardino di Matteo Trenti", è quella verde sita appunto in via Visconti, angolo via Cernuschi, nella quale già sono state posate una bicicletta bianca e una panchina in ricordo del 16enne. E che secondo gli obiettivi del progetto, oltre che la manutenzione e la cura dell’aiuola, impegnerà i cittadini a sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione dei monzesi sull’importanza della sicurezza stradale attraverso attività di sistemazione, manutenzione e abbellimento dell’aiuola lungo la strada ma anche con l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. Rivolti in particolare alle scuole della città.

Il patto nasce dunque come miglioramento ed evoluzione di un patto precedentemente stipulato e concluso, e coinvolgerà i Gruppi informali "Famiglia Trenti", e "Pattuglia Colico Scout", l’Associazione “Agesci - Gruppo Scout Monza 1", l’onlus "Ti do una mano" e singoli cittadini attivi.