Il giardinetto pubblico che nel weekend diventa un villaggio vacanze

Walking, streaching, pallavolo, calcio, pilates, yoga. Ma anche attività e laboratori per i più piccoli. Tutto questo ai giardinetti di via Guardini angolo via Murri a Monza, nel quartiere di Sant'Albino.

Dal 18 giugno al 24 luglio, durante i fine settimana, l'area verde pubblica si animerà con attività gratuite per grandi e piccini. Il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17, e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per chi resta in città ci sarà solo l'imbarazzo della scelta con sport e animazione formato famiglia. Così che chi non può concedersi la vacanza, o il weekend fuori porta o in piscina, ci sarà comunque la possibilità di divertirsi, stare all'aria aperta, fare sport e conoscere nuove persone. La mattina attività fisica, il pomeriggio giochi e laboratori (letture, truccabimbi, la riscoperta dei giochi di un tempo, sculture con i palloncini e collane con la pasta).

L'iniziativa è inserita nei progetti dei patti di cittadinanza promossi dal comune di Monza. L'iniziativa ha coinvolto Sasd, Scambio Libri, Najaa.