"Com'è triste il giardino di quella scuola monzese"

Il giardino della scuola elementare Volta necessita di un restyling. A chiederlo, durante il consiglio comunale di lunedì 26 settembre, Tullio Parrella (Azione con Calenda).

Una grande spianata di cemento con diversi alberi, però priva di attrattive. "Più che un giardino è un deserto - spiega il consigliere comunale a MonzaToday -. Potrebbe diventare uno strumento educativo se ci fossero anche solo semplici giochi". Il modello al quale Parrella si ispira è quello dei Boschetti Reali, con attrazioni per bambini di varie età. “È davvero molto triste - prosegue -. Ci sono sì alberi, ma senza attrazioni i bambini che cosa possono fare? Non ci sono neppure panchine. Basterebbe davvero poco per far vivere quell'area della storica scuola tutto l'anno. Soprattutto adesso che verrà allestita anche una piccola serra".

Parrella ha diverse idee per il rilancio del giardinetto della scuola. "Oltre a qualche gioco, come per esempio le altalene, si potrebbe allestire anche una sorta di percorso nel verde dove i bambini possono così fare attività fisica. Ad oggi, pur essendo grande, è vuoto e triste. Mi auguro che l'assessore Longoni recuperi, attraverso il Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) i fondi per la realizzazione delle opere".

Del rilancio del giardino della scuola elementare Volta si era già occupato, durante la giunta Allevi, anche il consigliere comunale Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi). L'ex sindaco in primavera aveva fatto un sopralluogo nella scuola cittadina.