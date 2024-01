Il gin made in Brianza che cambia colore (e ha un nome curioso) è tra i migliori al mondo

Un fiore esotico, che arriva dalla Tahilandia ed evoca paesaggi incantati e atmosfere paradisiache e la maestria brianzola nel trasformare un sogno di evasione in una esperienza di gusto unica. E un nome insolito che solletica la curiosità.

In Brianza è nato il primo gin che cambia colore. Dal blu intenso Vagin Lover, questo il nome del distillato, quando incontra la tonica, diventa rosa. Un colore che è simbolo della femminilità così come ispirato alla donna, alla sua bellezza e alla sua fisicità, è anche il nome di questo gin così chiamato dalla clitoria ternatea (o butterfly pea). Il fiore blu che gli conferisce il caratteristico colore cangiante perchè la clitoria ternatea è altamente sensibile al ph. Quando Vagin Lover incontra ingredienti con un ph basso, come acqua tonica o limone, il suo colore cambia dal blu intenso al rosa cipria. E questo gin made in Brianza cangiante è anche tra i migliori al mondo perchè è stato recentemente insignito della medaglia d'argento ai World Gin Awards 2024 di Londra nella sezione Country Winners.

Un gin insolito con un nome non convenzionale

"Il suo nome è proprio legato a questo fiore così denominato perchè ha la forma dell'organo genitale femminile" spiega Massimo Volpi, titolare del marchio Vagin Lover Gogoponies. Un gin che è nato per caso, da una storia che intreccia amore e musica. "Abbiamo avuto l'idea di produrre questo gin nel dicembre 2020" racconta Volpi, 45 anni, originario di Milano e brianzolo d'adozione, cresciuto a Brugherio e oggi di Seregno, città dove ha sede anche il marchio. Il gin doveva essere la strenna natalizia commissionata alla distilleria brianzola a chilometro zero Eugin, in edizione limitata, della band GogoPonies, una fit metal band di cui Carolina Galimberti, compagna di Massimo e socia del marchio, è la cantante.

E dalla distilleria di Eugenio Belli a Meda - la prima della Brianza - ne sono uscite trecento bottiglie che sono andate esaurite in poche ore. E così, sull'onda del successo del prodotto, a gennaio 2021 è stato registrato il marchio e fondata la società.

Bacche di ginepro, semi di coriandolo, radice di angelica, bergamotto, pepe lungo e, naturalmente, il butterfly pea sono le botaniche che conferiscono l'intenso aroma speziato e delicato del gin brianzolo che non conquista solo il gusto ma anche gli occhi con la sua magia cangiante di colori. Al naso si apre con una nota intensa e aromatica del bergamotto, utilizzato acerbo per ottenere maggiore freschezza, essiccato a bassa temperatura per preservarne gli oli essenziali. Il carattere speziato e insieme delicato del pepe lungo dona al palato una nota morbida, quasi fruttata, che bilancia la parte secca della scorza dell’agrume. Il ginepro è presente, con le altre due botaniche classiche, radice di angelica e coriandolo.

"E' un gin made in Brianza ad eccezione dell'ingrediente esotico perché la clitoria ternatea non cresce qui da noi" spiega Volpi.

Un inno alle donne, alla loro bellezza e unicità

Un gin che lega la sua origine alla musica e a un messaggio che attraverso l'ironia del loro spettacolo e delle canzoni del loro repertorio le Gogoponies portano in scena e che celebra, con il suo nome legato a questo fiore evocativo, la bellezza e la sensualità femminile. "E' una band femminile e nei testi ci sono anche messaggi, attraverso un linguaggio ironico, che si rivolgono alle donne per supportare altre donne" racconta il suo ideatore. E il legame con la band femminile (le cui vendite supportano tour e attività del gruppo) è evidente e presente anche sull'etichetta dove insieme alle informazioni tecniche sono riportati anche diversi messaggi. Dal monito a non guidare dopo aver bevuto alla condanna della violenza sulle donne. "No è no", un messaggio inequivocabile al rispetto e contro ogni forma di abuso, anche sessuale.

Il gin made in Brianza venduto nel mondo

Dalle trecento bottiglie della prima produzione il marchio è cresciuto e ora il gin made in Brianza che cambia colore viene distribuito con circa 3mila bottiglie in tutto il mondo. "Vendiamo nel Nord Italia, anche in diversi locali, in Spagna, Germania, Inghilterra, Finlandia e lo scorso anno anche in Giappone" spiega Massimo Volpi. Il marchio poi ha saputo reinventarsi anche con diverse collaborazioni: "Abbiamo alcune versioni piccole per bomboniere e compleanni e lo scorso anno abbiamo realizzato un panettone artigianale insieme al panificio di Seregno, PanTramvai. Quest'anno abbiamo fatto alcune praline a forma di piccoli seni, le PeTits, realizzate da Alice Balossi di Milano, ripiene di cioccolato e gin di tre colori perchè la bellezza è tutta diversa e unica. E ogni pralina era fatta a mano e differente dall'altra perché le donne sono tutte belle, nelle loro diversità" ha aggiunto Volpi.

Un marchio che ha partecipato, insieme alla band anche al Pride di Milano per cui aveva anche realizzato una limited edition del gin. Ma i progetti per il futuro sono tanti. E colorati. Adesso anche di argento grazie alla medaglia vinta al Wolrd Gin Awards.