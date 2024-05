Ginevra e le altre: viaggio nel mondo delle bambine della ginnastica artistica

Ginevra Fresi, da molti conosciuta semplicemente come Ginny, è una bimba di 7 anni (compiuti a dicembre) che vive in provincia di Monza e Brianza. Molti sapranno già chi è grazie alle pagine Instagram e TikTok dove il papà Nunzio Fresi racconta le vicende di questa bellissima e allegra famiglia che è composta, oltre che da loro, da Federica, la mamma, Virginia, la deliziosa sorella maggiore di 9 anni (bravissima ballerina) e Kimbo, il loro cane. Da settembre dello scorso anno Ginevra ha deciso di praticare ginnastica artistica come sport e in men che non si dica, grazie alla sua predisposizione (ma anche alla sua tenacia), è arrivata a disputare (la gara sarà il prossimo 1 giugno) le nazionali.

Dato il grande seguito della famiglia Fresi (questa la loro pagina) che contano milioni di follower tra Instagram e TikTok, sono tante le bambine che stanno conoscendo e si stanno appassionando a questo sport. Si può ben dire che in questo caso i social sono potatori sani di entusiasmo e passione per lo sport.

Abbiamo sentito Erika D'Angelo, una delle insegnanti di Ginevra (che si allena alla Artistica Cassina a Cassina de' Pecchi), che ci ha spiegato alcune cose importanti.

"Sono diversi i motivi che avvicinano le bimbe a questo sport, ci spiega l'insegnante, può essere il passaparola, le sorelle che lo hanno praticato prima e anche le olimpiadi in Tv che ogni 4 anni danno un grande contributo, perché è una disciplina molto ammirata, che piace guardare. Anche ai genitori piace perché è uno spot completo. In palestre attrezzate si impara tutto: a saltare, arrampicarsi, ecc. Attraverso il gioco si arriva alla percezione del proprio corpo. La cosa a cui teniamo è la serenità delle bambine in palestra e poter offrire a ogni ginnasta il giusto collocamento in base alle singole caratteristiche. Mettiamo al primo posto la felicità e la serenità delle allieve".

Un percorso naturale

"Non si tratta di sacrifici ma di un percorso naturale per la ginnasta, che deve avere un certo carattere e personalità per cui gradualmente le si richiede maggior impegno ma, continua Erika, a quel punto è la bambina stessa che trovando appagamento in quello che fa lo richiede. È un grande impegno sia per la bambina ma anche per la famiglia".

L'Artistica Cassina è una società storica nata nel 1979 e che si è ingrandita negli ultimi 20 anni. "Quest'anno, continua, abbiamo rinnovato la struttura e abbiamo anche una palestra nuova. Offre svariati corsi per ogni esigenza. Dai 3 anni fino ad atlete di 18-20 anni che hanno voglia di continuare ad allenarsi. Ci unisce il fatto che noi insegnanti siamo tutte ex ginnaste della stessa società.

Una realtà già consolidata e salda sul territorio, ma è indubbio che la famiglia Fresi abbia portato molta visibilità a questo sport. "Ginevra, spiega Erika, è senz'altro idonea per la ginnastica artistica, sta gareggiando in un campionato giusto per lei e pian piano farà il suo percorso come tutte le ginnaste: con tanta passione e serenità"

Serenità sembra essere una delle parole chiave. Sfatiamo i falsi miti che spesso girano circa sacrifici infiniti e infelicità.

La scelta di Ginevra e le prossime gare

"È stata Ginevra a scegliere questo sport, ci spiega Nunzio. Dopo un anno di danza classica ha deciso di smettere. Mi ha chiesto lei di poter fare ginnastica artistica, forse dopo aver visto dei video su YouTube. Io, che non ero esperto, ho sbagliato e l'ho portata a ginnastica ritmica. Poi però la prima volta che ha visto una vera palestra di ginnastica artistica con tutti gli attrezzi che voleva, le brillavano gli occhi. Era davvero felice, quel video fece milioni di visualizzazioni". Grazie alla grinta di Ginny sono tante le bambine che si stanno avvicinando a questo sport.

"Molti genitori mi scrivono che grazie ai video di Ginevra si sono iscritte a ginnastica artistica e anche le loro figlie, ce lo dicono anche quando ci incontrano per strada. Comunque la sua grinta e determinazione sono contagiose e hanno potato molte persone che ci seguono a riavvicinasi allo sport in generale".

"La scuola di Ginny, l'Artistica Cassina, è stata molto cortese. Le hanno fatto fare un mese di prova con tante bambine per vedere in che corso metterla. Poi ci hanno convocati e ci hanno detto che l'avevano selezionato (insieme ad altre 3 bambine) per il corpo Plus che è un pre agonistico. Ci hanno spiegato che avrebbe fatto tante ore di allenamento e che se per noi genitori o per la bimba era un peso l'avrebbero messa in un corso normale. Ginny in realtà vorrebbe allenasi ancora di più, per lei non è assolutamente un problema". La prossima gara di Ginevra e del corpo Plus di Artistica Cassina sarà ai nazionali a Cesenatico il 1 giugno. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutte le piccole atlete!