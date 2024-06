Le piccole ginnaste brianzole incoronate campionesse italiane

Le piccole ginnaste della Forti e Liberi incoronate campionesse italiane ai campionati di ginnastica artistica.

Le ginnaste della Fel, con gare a squadra e individuali, si sono infatti messe al collo ben 8 ori, 4 argenti e 6 bronzi confermandosi la società con più titoli tricolori. Si è conclusa domenica 2 giugno, dopo 9 giorni, l'avventura tricolore dei Campionati italiani di Ginnastica Artistica. Ben 3450 partecipanti da tutto lo stivale di 20 regioni d’Italia.

Un vero tsunami di Palmares

Domenica 2 giugno, sono arrivati: un oro assoluto a Penelope Ivanic che ha avuto la meglio su 149 ginnasti provenienti da tutto lo stivale. Argento al volteggio per Sara Mariani, Allieva B . La Junior B Michela Petrosillo, Argento assoluto. La Fel conferma inoltre la sua incredibile crescita tecnica, poiché si è accaparrata un vero tsunami di Palmares. La Junior Chiara Vimercati, Eccellenza 1, si è messa al collo 2 argenti: corpo libero e volteggio. La squadra di Junior B Acrobat ha vinto l’Argento (Chiara Vimercati, Daria Maderna, Irene Cattani, Nadia Sassetti, Michela Petrosillo e le Allieve B Eccellenza 1 livello hanno spaccato.

Tante le ginnaste provenienti da 20 regioni d’Italia hanno svettato vincendo un oro assoluto e titolo italiano per Vittoria Fortezza. Bronzo per Bianca Pagani. Le Allieve B (Sonia Zorzenone, Bianca Pagani, Vittoria Fortezza, Penelope Ivanic e Kumali Metaramba hanno vinto per il terzo anno il titolo Nazionale nella gara di squadra Acrobat 3 livello. Bravissima Sonia Zorzenone(Eccellenza Allieve 2 Livello ) e Daria Maderna Eccellenza Junior 1 Livello. La campionessa italiana in carica Kumali Metaramba ha vinto invece nell'Eccellenza 2 livello portando a Monza il 7 ° titolo tricolore. La ginnasta indiana il prossimo anno dovrà affrontare un campionato ancora più difficile per avere vinto nella sua categoria.

E ancora: ori a Cup Junior A, Acrobat, Allieve A, Acrobat Allieve B, Mia Mocenighi nel cup individuale Allieve B ha vinto il titolo italiano. Cup Allieve B (Veronique, Beatrice, Sara e Chiara) sono salite sul terzo gradino del podio. Le cup A 1 livello. (Giulia, Martina, Emma, Mia e Vittoria ) si sono qualificate al 5 posto. Altri 2 Argenti: Acrobat Junior A e l’allieva b cup individuale Mia Colombo. Bronzi: Cup allieve B, Irene Cattani, individuale junior A, Anna Bloise, individuali Allieva A. Chiara Nannipieri. Quinte: Cup Allieve B e Viola Colombo, individuali Allieva A. A Forti e Liberi arriva da un campionato Regionale di 12 titoli oltre argenti e oro. Un successo solo sognato.

"Con noi la rinascita della ginnastica artistica"

Tre ori più dell’anno scorso, ma soprattutto un medagliere incredibile che ha incoronato la ginnastica Forti e Liberi "regina2 del Campionato di Ginnastica Artistica Csen. "Siamo davvero contenti, e felici per questi risultati eccezionali - dice soddisfatto Alessandro Riva, presidente della Forti e Liberi Monza 1878 Asd - Non solo le ginnaste hanno confermato i titoli vinti in Lombardia, ma hanno portato a Monza un Palmares davvero incredibile. Un grazie al nostro staff che ha reso possibile tanti risultati in pochi anni dalla nostra rinascita della sezione ginnastica guidata dal nostro direttore tecnico Sonia Ronconi. Venerdì sera avremo il saggio di fine corso. E poi inizia da lunedì il nostro Camp multisport. Le ginnaste si alleneranno sino a fine luglio. Dai primi di settembre fino all’inizio della scuola partiranno per un collegiale Internazionale a Salerno".

Gli allenatori Fel sono: Sonia Ronconi, Gabriele Angelo Scattiggio, Tiziana Di Nitto, Luisa Marzorati aiutate da: Alessia Martin, Rebecca Le Pera e Chiara Manias.