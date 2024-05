La Monza dei nuovi palazzi e del traffico diventa un gioco in scatola

L’urbanistica di Monza diventa un gioco in scatola. Una sorta di gioco dell’oca dove le pedine si chiamano PecorAbitante, GattoSindaco, VolpeCostruttrice e LepreAttivista. Si gioca coi dadi e le pedine, lungo un percorso di 63 caselle tra autodromo, rigenerazione urbana, occupazione, documenti di piano, suolo libero, occupazione, libro bianco, critical mass… Tutti quegli argomenti che da anni sta portando avanti il Coordinamento dei comitati e delle associazioni.

Il gioco – che si chiama Acchiappa la lepre – è stato ideato e realizzato dal centro sociale Foa Boccaccio e verrà presentato ufficialmente questa sera, venerdì 24 maggio, alla Casa del Volontariato di Monza dove alle 20.30 si terrà il primo incontro della rassegna "Fuoriluogo. Al confine tra merce e paesaggio", una sorta di contromanifestazione organizzata dal Coordinamento in opposizione della kermesse sul paesaggio promossa dal Comune di Monza.

"Mentre a parole si esalta il paesaggio - commenta Giorgio Maioli, referente del Coordinamento - nella pratica non si coglie l’opportunità, cessata la concessione del Golf, di rimboscare con poca spesa un’area di quasi cento ettari nel Parco, con enormi ritorni in termini di recupero del disegno paesaggistico originario, di risanamento dell’ambiente, di restituzione dell’area ai comuni cittadini, preferendo invece rinnovare e peggiorare la convenzione.Questa giunta si caratterizza per aver fatto e scritto nel programma elettorale dichiarazioni a difesa del territorio e dell’ambiente che ora sta smentendo nei fatti. Appena eletta, ha smentito clamorosamente la parte del programma del sindaco e della coalizione dove si afferma(va) che il Documento di Piano del PGT scadeva a maggio del 2022. Questa giusta affermazione consentiva di considerare inedificabili 50 Ambiti di trasformazione per un totale di circa 1.300.000 metri cubi di nuovo cemento. Secondo l’assessore Lamperti si trattava di un “refuso” del Programma…Un vero dietro front".

Da qui la scelta di organizzare, in concomitanza con la Settimana del paesaggio, una serie di attività che puntano l’attenzione sui cantieri presenti e futuri, con l’organizzazione anche di un flash mob e di una biciclettata. Un netto no anche all'idea di cementficazione verticale, come raccontato nel video realizzato dal centro sociale Boccaccio, che adesso ha realizzato anche un gioco in scatola.