Quei gioielli ispirati alla regina Teodolinda, la boutique di Monza dove la storia brilla come il cristallo

Dal Duomo alla luna di Modoetia, stemma medievale della città, fino ai dettagli del tesoro custodito nella cattedrale. Tutto elegantemente declinato in preziosi gioielli da indossare per celebrare con orgoglio (e classe) la bellezza della città di Teodolinda.

In via Mantegazza, in pieno centro, la storia di Monza riluce in preziose creazioni artistiche che sono in vendita nel negozio di accessori "Portobello", da oltre vent'anni il regno delle affezionate clienti della commerciante Elisabetta Liprino. Nata e cresciuta in via Bergamo, fin da bambina Elisabetta ha imparato ad apprezzare le tante meraviglie architettoniche e artistiche della città. E una volta cresciuta, e aperta la sua attività, quell'amore per la storia della città non è mai venuto meno. Tanto che più volte ha scelto di dedicare alle peculiarità di Monza l'allestimento delle vetrine del suo negozio dove ogni giorno tantissime clienti si fermano alla ricerca dei must have fra gli accessori moda e i bijoux. E dove appunto hanno fatto bella mostra di sé, fra gli altri, tanto le sciarpe con lo stemma dell'Arengario, confezionate come omaggio al palazzo medievale dei monzesi, quanto le maglie e i cappelli biancorossi, realizzate in occasione della promozione del Monza in sere A.

Cruciale, in tal senso, è stato per Elisabetta l'aver assistito un paio di anni fa, nel mese di giugno, alla rievocazione storica cittadina organizzata dalla celebre signora di Monza Ghi Meregalli. Una manifestazione che, grazie alle tante suggestione evocate nel pubblico presente, l'ha portata a perdersi con lo sguardo sulla magnificenza della facciata del Duomo e dei suoi particolari. "Di lì, l'idea di eternare la bellezza di Monza attraverso dei gioielli è maturata quasi spontanea. Che cosa ci poteva essere in fondo di più bello di un gioiello che potesse racchiudere tutte le suggestioni e gli incanti della nostra bella città? Una volta tornata a casa mi sono subito messa al lavoro per abbozzare i primi progetti".

Ne è nata una vera e propria linea di meravigliosi monili, che annovera in particolare dei ciondoli che hanno per soggetto proprio le riproduzioni dei tesori monzesi. Per farli realizzare Elisabetta si è servita di un artista del territorio, che per produrre i preziosi si è avvalso della particolare tecnica champlevè, un'antichissima tecnica di decorazione su rame, oro e argento cotti ad altissime temperature e in seguito rivestiti di smalto. Una tecnica piuttosto ostica, cui solo pochi artisti si avvicinano, ma che pure si accompagna a creazioni straordinarie caratterizzate da colori brillanti e lucidissimi e che ricordano il cristallo e le pietre preziose.

Vere e proprie creazioni di pregiatissima fattura che, oltre a fare felici tante donne, sono un modo per celebrare l'orgoglio monzese e invero studiare la storia della città. Fra i pezzi in vendita ci sono infatti le riproduzioni della croce di Teodolinda e di quella di Berengario, un particolare degli smalti che attorniano la Corona Ferrea, e ancora diverse ciondoli che riproducono il Duomo e il suo rosone e quelli con l'effige della famosa luna rossa, simbolo dell'antico borgo medievale di Modoetia.

"Ho sempre amato e continuerò ad amare Monza. Con la sua storia e le sue meraviglie artistiche. Che tutti noi non dovremmo mai dimenticare".

Una parabola, quella di Elisabetta e dei suoi gioielli, che proprio come nella leggenda di Teodolinda è partita da una visione. Quella del Duomo e della sua facciata tutta marmi, decori e guglie. Una visione che ha infine dato corpo alla preziosissima celebrazione della città. divenuta un vero e proprio gioiello. Già divenuto un must per tutte.