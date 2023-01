Giorgia la brianzola che vive con il 'sacchetto' tra le candidate al Premio donna dell'anno

"Non hai più una vita quando in una giornata devi correre in bagno anche 30 volte e perdi sangue; quando tutto quello che mangi non lo assorbi più; quando non puoi neppure programmare una gita e diventa difficile anche rientrare nel mondo del lavoro. Io per quella malattia, la rettocolite ulcerosa, una patologia infiammatoria cronica intestinale grave, sono arrivata a trasformarmi nel fantasma di me stessa: una giovane donna di 40 kg. Il medico quando mi ha vista mi ha detto, senza troppi giri di parole, che se non mi fossi operata subito difficilmente sarei arrivata alla fine del mese".

Tra le candidate al Premio donna dell'anno

Inizia così la chiacchierata con Giorgia Cirulli, 39 anni di Lissone e tra le candidate finaliste al Premio Donna dell'Anno 2022 (questo il link per votarla). Mamma e personal trainer da ormai 7 anni, Giorgia ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare - anche con le sue foto sul suo account instagram - il calvario delle persone affette da ibd o morbo di crohn, gravi come la sua, che nel maggio del 2021 l'hanno vista finire sotto i ferri d'urgenza. Un intervento di colectomia totale durato 7 ore all'Humanitas di Rozzano, e che ha permesso a Giorgia di salvarsi dopo otto anni di atroci sofferenze, ad un passo dalla morte. A quel punto Giorgia ha scelto di uscire allo scoperto: mostrandosi in costume o in biancheria intima con la stomia sull'addome che le ha permesso di avere una seconda possibilità. Un sacchetto per la raccolta di materiale enterico che le permetterà di svolgere una vita "normale" nell'attesa di ulteriori interventi chirurgici per l'eliminazione anche del retto oltre che di questo dispositivo.

"Ero sola e incompresa"

Giorgia ha così deciso di raccontare il suo percorso molto complesso. "Le persone, soprattutto quelle a me più vicine, davvero non mi capivano - ricorda -. Non vedendomi con disabilità fisiche esteriori per loro ero una persona sana. Ma io stavo malissimo. Mi sono ammalata nel 2014, avevo 30 anni e facevo la mamma a tempo pieno del mio bimbo che all'epoca aveva 2 anni. Una malattia che è comparsa senza preavviso. Una malattia autoimmune, violenta con momenti in cui i sintomi diminuivano e altri in cui si acuivano. All'inizio l'ho trascurata, non avevo compreso la gravità di quello che poi sarebbe diventata". Una malattia che si è ben presto manifestata piombando come uno tsunami nella vita della giovane brianzola.

Le difficoltà sul lavoro

Una vita che Giorgia ormai faticava a costruire. "Quando mio figlio ha compiuto il terzo anno di età io volevo tornare nel mondo del lavoro, ma dovevo fare i conti con una situazione di salute che mi creava grossi limiti. Come fare a svolgere un lavoro quando devi correre anche decine di volte al bagno dilaniata da crampi, nausee e perdite copiose di sangue dal retto? Ho lavorato per tre anni in una palestra di CrossFit fino a che sono riuscita a gestire la sofferenza, ma nel 2018 ho dovuto abbandonare per reinventarmi in qualcosa che fosse più adatto alla gestione dello stress e della patologia. Mi sono specializzata in fitness al femminile e ginnastica posturale e ho ideato così un'attività di personal training online e a domicilio, solo per donne, riuscendo così a gestire la mia condizione delicata e compromessa di salute ed essere comunque performante anche come imprenditrice".

"Ho pensato al suicidio"

Per Giorgia era fondamentale conservare un'integrità morale per cui sentirsi produttiva, anche economicamente, e nonostante tutto. La malattia però non indietreggiava e a mano a mano che passavano i mesi 'mangiava' le energie di Giorgia che era diventata pelle ed ossa. Fino a quando, nel maggio 2021, il tracollo: "Avevo paura e ho anche pensato al suicidio all'idea di sottopormi ad un intervento così demolitivo come la rimozione definitiva del colon - prosegue -. Dopo sei anni di malattia e di cortisone a dosi massicce, che non avevano risolto il problema, nei miei occhi mancava la luce, mi stavo spegnendo e arrancavo. Dentro ero sfinita e chi mi stava accanto, forse per intolleranza, minimizzava il mio dolore facendomi sentire ancora più sola e impotente. Le persone che stanno male hanno bisogno di supporto mentale altrimenti la condizione è destinata decisamente a peggiorare."

"Nulla è più come prima"

"Dopo visite, terapie farmacologiche sfibranti senza successo gli specialisti dai quali ero seguita all'ospedale Niguarda mi hanno indirizzato ai colleghi dell'Humanitas e lì ho dovuto per la prima volta fermarmi e concentrare tutte le mie forze fisiche e mentali per elaborare la malattia e arrendermi”. L'intervento - che nel caso di Giorgia è stato un intervento salvavita nel senso autentico del termine - la lenta ripresa e poi il percorso per imparare a convivere con quel sacchetto. Non certo semplice per una donna nel pieno della sua vita e della sua bellezza, che svolge peraltro un lavoro dove l'estetica conta molto. Ma proprio di fronte a quello che poteva sembrare un ostacolo Giorgia ha trovato il modo di convertirlo in qualcosa di postivo, mettendoci la faccia, anche per tutte le altre persone (molte giovani) che stanno attraversando lo stesso calvario. "Quel sacchetto so che fa impressione - prosegue -. La malattia si vive, non si combatte, va accolta se si può va assecondata".

La rinascita

E così ha fatto. Ricominciando un passo alla volta. Una vita che Giorgia si è ripresa in mano, anche con scelte personali molto drastiche e dolorose, imparando a rivedere le sue priorità e i suoi legami. "Ho iniziato a mostrarmi - continua -. A far vedere quel sacchetto per renderlo parte integrante di un nuovo corpo. A diventare un punto di riferimento riguardo questa disabilità e a rispondere alle richieste di aiuto anche degli altri malati. Dopo la stomia non si torna più come prima. Si resta invalidi anche se l'invalidità si vede solo se ci si spoglia. Dentro io sono mutilata". Ma con la stomia si può vivere. Giorgia ha imparato che bisogna (per lei e per gli altri) imparare a ritrovare il significato e la bellezza della vita.

In aiuto delle giovani donne

"Il mio impegno adesso è quello di essere da stimolo soprattutto per le donne che affrontano lo stesso trauma - conclude -. Ci si può sentire uniche e belle anche con quel 'sacchetto'. Anche se abbiamo un handicap importante non dobbiamo perdere la nostra dignità, identità e femminilità. Purtroppo oggi la stomia è ancora un tabù, anche per chi la indossa. Per questo è necessario divulgare il più possibile e rassicurare chi soffre non riuscendo a riconoscersi in questa nuova opportunità." Ma nel frattempo la vita va avanti e Giorgia ha deciso di viverla alla luce del sole lanciando un messaggio forte e potente e di grande gentilezza.